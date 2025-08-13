După ce a fost numit în partea a doua a sezonului trecut pe banca tehnică a celor de la Parma, Cristi Chivu s-a despărțit de echipa ”Cruciaților” la final de sezon, după ce Inter s-a despărțit de Simone Inzaghi și l-a apelat pe fostul câștigător de UEFA Champions League.



Chivu a avut primul contact cu elevii săi la Campionatul Mondial al cluburilor, ”nerazzurrii” au încheiat pe primul loc în Grupa E cu șapte puncte (Monterrey - 5p, River Plate - 4p, Urawa - 0p). Inter a fost însă eliminată în optimi de Fluminense (0-2).



Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial”



Echipa din Milano a bifat două jocuri de pregătire pe care le-a câștigat. Primul, cu Monaco, scor 2-1, iar al doilea cu Monza, scor 2-2 și 5-3 d.l.d. Inter mai are un joc de pregătire cu Olympiakos, înainte să înceapă noul sezon.



După confruntarea cu Monza, fundașul lateral brazilian de pe ”Giuseppe Meazza”, Carlos Augusto, a explicat că antrenorul român le-a cerut jucătorilor să fie mai agresivi.



”Aceste meciuri sunt importante pentru a fi pregătiți pentru primul meci de campionat. A fost o evoluție foarte bună. Am avut o abordare puternică, căutând agresivitatea și verticalitatea pe care ni le cere antrenorul

Picioarele noastre nu sunt încă la 100%, dar vom fi gata pentru primul meci oficial”, a spus Augusto, citat de sempreinter.

