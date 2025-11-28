Meciul dintre Totora Real Oruro şi Blooming, manşă secundă din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a început cu un gol al gazdelor, marcat de Julio Vila, în minutul 23. Franco Posse a egalat în minutul 61, iar patru minute mai târziu acelaşi jucător a adus oaspeţii în avantaj. Arbitrul Castillo a acordat primul cartonaş roşu în minutul 77, unui jucător aflat pe bancă, Cesar Menacho, de la Blooming, pentru ca gazdele de la Real Oruro să primească penalti, transformat de Sebastian Zeballos în minutul 84. Tabela arăta un scor egal, 2-2, iar oaspeţii de la Blooming erau calificaţi în semifinale, datorită victoriei din tur, 2-1.



Arbitrul a fluierat finalul meciului în minutul 90+11, iar Zeballos şi Vila, au început să se împingă. În câteva secunde jucătorii celor două echipe erau deja angrenaţi într-o încăierare generală, ce a cuprins şi oamenii de pe băcile de rezerve, inclusiv antrenorul lui Real Oruro, argentinianul Marcelo Robledo. Arbitrul Castillo a arătat 16 cartonaşe roşii, eliminând alţi şase jucători de la Blooming şi cinci de la Oruro, plus antrenorul Robledo. Celelalte cartonaşe roşii au fost acordate altor persoane din staff-ul celor două echipe.

