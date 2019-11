Steaua joaca in acest weekend derby-ul campionatului: MApN vs. clubul cu patron australian si consultanti arabi 

Cel mai important meci al Stelei nu este contra celor de la Rapid sau Dinamo, ci cu Bucharest United.

CSA Steaua, antrenata de Daniel Oprita si Iulian Miu, este lider in Liga 4 Bucuresti, cu 14 victorii din tot atatea meciuri (42p) si cu un golaveraj colosal, 115 goluri marcate si doar 1 primit. Sambata, 23 noiembrie, de la ora 14.00, pe stadionul din comuna Berceni, “militarii” vor intalni cel mai puternic adversar din seria sa, Bucharest United. „Alb-albastrii”, condusi de pe margine de Marius Stefan si Catalin Teodorescu, ocupa locul secund in clasament, cu 40 puncte, 13 victorii si 1 egal si golaveraj net pozitiv (91-6).

Pentru echipa lui Oprita evolueaza experimentatii Liviu Bajenaru, Valentin Barbulescu, Rares Enceanu, Florin Rasdan, Robert Elek, Sergiu Bactar sau Teodor Meila. In lotul adversarei Stelei se gasesc fostii stelisti Alexandru Aldea, Alexandru Margarit si Stefan Paduret, dar si alti jucatori cu experienta, precum Lucian Asanache (ex-Concordia Chiajna, Metaloglobus, Luceafarul Oradea, Foresta Suceava), Cristian Ghetu, Vlad Vladut, Felice Cubicciotti (toti trei, ex-Dinamo), Kana Tesse Roussel (ex-Carmen, AFC Rapid, Unisport Bafang), Silviu Dragomir (CS FC Dinamo), Mihai Tudorache (ex-FC Botosani, Aerostar Bacau), Robert Moglan (ex-Viitorul, Otelul, Dacia Unirea Braila), Cosmin Cristil (Academia Rapid), Georgian Frincu (AFC Rapid), Daniel Stoian (ex-Tunari, Progresul Spartac), Eduard Dumitru si Catalin Codreanu (ambii, ex-Otelul). De asemenea, din lot fac parte mai multi juniori din echipa care in aceasta vara s-a incununat campiona nationala la juniori U19, dupa ce a spulberat in finala pe Sporting Pitesti (7-2).

CLUBUL ESTE CONDUS DE ASOCIATUL AUSTRALIAN AL LUI CLARENCE SEEDORF!

Daca CSA Steaua este un club finantat si manageriat de MApN, conform site-ului oficial, "FC Bucharest United a infiintat un Consiliu de profesionisti cu experienta pentru a oferi cel mai inalt nivel de Guvernare si Supraveghere a Clubului si intreaga organizatie". Presedintele acestui Consiliu este Geoffrey Schuhkraft, "un jucator cheie pe piata internationala de divertisment si industria managementului sportiv, cu mai mult de 35 de ani de experienta. Geoffrey a fost un pionier al industriei australiene de divertisment la inceputul anilor 1970 si acum este direct implicat in sporturile internationale, divertisment si zonele de administrare a corporatiilor. Pe parcursul carierei a impresariat nume cunoscute din Australia precum: Trevor Hendy, Samantha Riley, Matthew Hayden, Lisa Curry, Grant Hackett, Tina Arena, Little River Band, precum si duo-ul rock din USA, Nelson (fii legendarului Ricky Nelson).

In 1985, Geoffrey a fondat imperiul managementului de talente, International Quarterback Pty Ltd (IQ), pe care l-a condus cu succes timp de mai multi ani din sediul din Queensland. In 2006, a creat un parteneriat cu starul AC Millan si Champions League, Clarence Seedorf pentru a infiinta ON International in Europa - o companie care isi propune 'sa schimbe modul in care se joaca in businessul fotbalului'. In prezent este fondatorul Koora FC, o companie de management de fotbal, pentru a-si continua astfel devotamentul pentru inovatie si schimbarea pozitiva prin intermediul fotbalului.

De asemenea, el detine pozitii executive in francize australiene de baschet si baseball, cat si in evenimente cunoscute precum The Uncle Toby’s Super Series. Dupa multiple reusite în Australia, SUA si Europa, si-a stabilit sediul in UAE. Geoffrey este extrem de bine conectat la cercuri internationale din lumea sportului, cea de divertisment si chiar la nivelul oficialilor guvernamentali. Aceste experiente internationale, i-au conferit o perspectiva globala a industriei de business, dar si a directiei in care se indreapta. Recent, a fost numit de catre guvernul de stat Queensland si Gold Coast City ca fiind Consilier Senior pe Orientul Mijlociu. Acum isi are sediul in Dubai".

Ceilalti doi membri ai Consiliului sunt Bogdan Mihalcea (antreprenor cu afaceri in domeniul managementului informatiilor) si Octavian Sarbu (antreprenor cu doua companii de succes in domenii diferite).

La capitolul consultanti, pe site-ul clubului este alcatuita urmatoarea lista: Mohamed J. Al Hathboor (Director Koora FC Mena), Mohammed Abdulla Al Hathboor (The Al Hathboor Group), Toby Wakefield (Player Services Director - 90/24 Sports), Mark Atkinson (Director Talent / Performance / Excellence - PhD Scientist | BEx&SS - Hons | ASCA), William Badel (Sports Director On Sports), Ben Parsons (Founder & Director The Ministry Group), Luke Maguire (Director Social Media Mansion), Richard Briggs (Director The Sports Division) si Hassan Khan (Co-fondator al TODAQ).