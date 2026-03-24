FOTO 10 ani de la moartea marelui Johan Cruyff! Omagiul suprem adus de Hristo Stoichkov

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul mare fotbalist și antrenor olandez a decedat pe 24 martie 2016.

TAGS:
Johan Cruyfffc barcelonaHristo StoichkovGheorghe HagiGheorghe Popescu
Din articol

Astăzi, la zece ani de la dispariția marelui fotbalist și antrenor olandez Johan Cruyff, fostul său elev Hristo Stoichkov i-a adus un scurt, dar impresionant omagiu celui care a scris istorie pe banca tehnică a echipei FC Barcelona.

Mesajul lui Hristo Stoichkov

”Au trecut 10 ani și nu a fost o zi în care să nu mă fi gândit la tine! Vei rămâne pentru totdeauna una dintre persoanele cele mai dragi mie!

Îți mulțumesc pentru tot, profesore! Nu te vom uita niciodată, Johan Cruyff!”, a scris fostul mare fotbalist bulgar despre mentorul său.

Împreună, cu Cruyff pe bancă și Stoichkov pe teren, au câștigat la FC Barcelona Champions League (1992), Supercupa Europei (1992), La Liga (1991, 1992, 1993, 1994), Copa del Rey (1989, 1990) și Supercupa Spaniei (1991, 1992, 1994).

Johan Cruyff (1947-2016), Balonul de Aur din 1971, 1973 și 1974, a jucat la FC Barcelona între 1973 și 1978, apoi a antrenat pe Camp Nou între 1988 și 1996, perioadă în care i-a avut printre elevi și pe românii Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!