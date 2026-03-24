Astăzi, la zece ani de la dispariția marelui fotbalist și antrenor olandez Johan Cruyff, fostul său elev Hristo Stoichkov i-a adus un scurt, dar impresionant omagiu celui care a scris istorie pe banca tehnică a echipei FC Barcelona.

Mesajul lui Hristo Stoichkov

”Au trecut 10 ani și nu a fost o zi în care să nu mă fi gândit la tine! Vei rămâne pentru totdeauna una dintre persoanele cele mai dragi mie!

Îți mulțumesc pentru tot, profesore! Nu te vom uita niciodată, Johan Cruyff!”, a scris fostul mare fotbalist bulgar despre mentorul său.