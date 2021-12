Război pe pistă, război la declarații! Cum s-au contrat Hamilton și Verstappen, după cursa din Arabia Saudită

Lewis Hamilton a acuzat modul riscant în care rivalul Max Verstappen a condus în Saudi Arabian Grand Prix, pe Jeddah Corniche Circuit. "Știm cu toții să pilotăm. Există doar un singur pilot care nu știe ce face. Nu am primit informația că trebuia să îmi cedeze poziția, așa că am fost confuz. A început din senin să frâneze și să accelereze. Mă gândeam 'A stabilit vreo altă tactică nebună?'. Apoi, au început să soseacă mesajele, dar a frânat atât de brusc încât aproape că mi-am urcat mașina pe a lui.

De-a lungul carierei mele, am concurat contra multor piloți. În 28 de ani, am întâlnit o mulțime de personalități diferite. Și au fost câțiva care au mers mult peste limită regulamentului. Regulile nu se aplicau lor sau nu se gândeau niciun moment la regulament. Astăzi am încercat să nu înjur prea mult, să îmi țin mașina între liniile albe și să o concurez într-un mod corect", a spus Hamilton, la finalul cursei.

Verstappen crede că F1 pune mai mult accent pe penalizări decât pe condus

Răspunsul lui Verstappen a venit chiar în timpul cursei. Când pilotul olandez a fost anunțat de la boxe că a fost votat "Driver of the Day" de către fani, cei de la boxe i-au transmis că "cineva cred că ți-a asigurat spatele, Max, dar nu cred că au fost cei de la FIA, cred că e vorba de altcineva", iar răspunsul a fost "din fericire, fanii cunoscut acest sport, pentru că ce s-a întâmplat astăzi este de necrezut. Încerc doar să conduc mașina, dar sportul asta este mai mult despre penalizări, deci pentru mine nu mai este Formula 1. Cel puțin fanii au apreciat cum am condus". Ulterior, el a transmis că "am terminat pe locul doi, după o cursă plină de evenimente și s-au întâmplat multe lucruri cu care nu sunt complet de acord. Am mers pe drumul cel bun și am dat tot ce am putut. Voi continua să forțez".

Șeful Red Bull acuză că FIA îi avantajează pe cei de la Mercedes!

Verstappen a fost apărat și de Helmut Marko, șeful Red Bull Racing, care crede că echipa sa nu este tratată la fel ca rivala Mercedes. Acesta face referire și la incidentul din tura 37, când pilotul său a fost anunțat că a fost penalizat cu cinci secunde, pentru că a tăiat un viraj, avantaj care a făcut să îl depășească pe Hamilton. Verstappen a frânt pentru a-i ceda poziția de lider britanicului, dar acesta se afla foarte aproape și l-a atins.

"Inginerii noștri pot demonstra cu date că Max a frânat treptat, nu a fost un gest menit să-l incomodeze pe Hamilton. El s-a lovit de mașina noastră și, din păcate, ne-a provocat două tăieturi pe anvelopă, care a făcut să nu mai putem ataca și să reducem viteza. A doua nemulțumire este că, la al doilea start, Hamilton era la distanța de 10 mașini în urma noastră. Vettel a fost penalizat la Budapesta când a făcut același lucru, iar Hamilton și-a încălzit mai bine gumele pentru start. Apoi a intrat pe traiectoria lui Max, gest rămas fără penalizare din partea oficialilor. Simțim că nu suntem tratați în același mod ca Mercedes", a acuzat Marko.

Campionul mondial se stabilește în ultima etapă, la Abu Dhabi

Max Verstappen a fost penalizat cu 15 secunde, cinci pentru tăierea virajului, în timpul cursei, și alte 10, după terminarea acesteia, pentru că ar fi frânat prea brusc și gestul a dus la ciocnirea cu Hamilton. Cei doi piloți se află la egalitate de puncte, 369.5, înaintea ultimei curse din acest sezon, Abu Dhabi Grand Prix, care se va disputa pe Yas Marina Circuit din Emiratele Arabe Unite, pe 12 decembrie. În cazul în care ambii piloți abandonează, Verstappen va fi noul campion mondial, pentru că are nouă victorii de etapă, față de opt ale lui Hamilton.

În clasamentul constructorilor, Mercedes-AMG Petronas are 587.5 puncte, Red Bull Racing-Honda a acumulat 559.5, iar Scuderia Ferrari a strâns 307.5 puncte. Hamilton are în palmares șapte titluri de campion mondial, iar cu un nou triumf l-ar depăși pe Michael Schumacher, cu care împarte acum recordul de victorii stagionale.