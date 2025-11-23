Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial F1. În urma acestei decizii, McLaren pleacă fără puncte din Las Vegas. Max Vestappen a câștigat cursa, iar acum s-a apropiat la numai 24 de puncte de liderul Lando Norris.



Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas. Cum arată clasamentul



Lando Norris rămâne lider în clasamentul piloților, cu 390 de puncte. Max Verstappen ajunge pe locul 2, cu 366 de puncte. Oscar Piastri are și el tot 366 de puncte, însă a câștigat mai puține curse în acest sezon, inclusiv dacă luăm în calcul sprinturile.



Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat două curse, în Qatar și Abu Dhabi. Dar în Qatar vom avea și cursă de sprint, astfel că au mai rămas în joc 58 de puncte! Iar diferența între cei trei piloți este de doar 24 de puncte.



Potrivit deciziei F1, piloții McLaren au fost descalificați în Las Vegas pentru uzură excesivă a planșeelor monoposturilor.

Noul clasament din Las Vegas