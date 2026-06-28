George Russell încă mai speră că poate deveni campion mondial în acest an, deși colegul său de echipă, Andrea Kimi Antonelli, are 50 de puncte avans în fruntea clasamentului piloților.

Russell, acuzat că l-a ironizat pe Kimi Antonelli: "Stai calmo!"

Britanicul George Russell a triumfat în ultimul moment în calificările din Austria, iar apoi "l-a înțepat" pe colegul său Kimi Antonelli. Puștiul italian va porni în cursă de pe poziția 4. Podiumul din calificări a fost completat de piloții Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Iată ce discuție a avut George Russell cu echipa Mercedes, după ce a obținut plecarea din pole-position (AICI găsești video cu momentul):

George Russell - Woohoo! Yesss! Stai calmo, stai calmo! (Stați liniștiți, stați liniștiți)

Woohoo! Yesss! Stai calmo, stai calmo! (Stați liniștiți, stați liniștiți) Toto Wolff - Just drive. Just drive. (Concentrează-te pe condus)

Just drive. Just drive. (Concentrează-te pe condus) George Russell - And enjoy. (Și să mă bucur de asta)

La flash-interviu, reporterii l-au întrebat pe George Russell dacă mesajul său a fost un atac la adresa lui Kimi Antonelii:

"Dacă a fost un mesaj special? Nu m-am gândit la asta. Nu am ce să clarific, nu a fost nimic intenționat. Am petrecut mult timp în Italia, atunci când participam la concursuri de karting", a declarat Russell, conform La Gazzetta dello Sport.

Cum arată lupta pentru titlu

Andrea Kimi Antonelli este lider la zi în clasamentul piloților, cu 156 de puncte. Lewis Hamilton vine puternic din spate, ca urmare a succesului de la Barcelona. Iată cum arată Top 10: