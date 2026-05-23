George Russell este câștigătorul Marelui Premiu al Canadei

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a câştigat cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei, desfăşurată sâmbătă pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal.

Russell, plecat din pole position, a fost cronometrat în 28 min 50 sec 951/1000 la capătul celor 23 de tururi ale acestei curse (aproximativ 100 km).

El s-a impus cu un avans de 01 sec 272/100 în faţa compatriotului său Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre. care a ocupat locul secund.

Pe poziţia a treia, la 01 sec 843/1000, s-a clasat italianul Kimi Antonelli, coechipierul lui Russell la echipa Mercedes, după o lungă bătălie între cele două monoposturi germane.

Antonelli, liderul clasamentului general din Formula 1, a încercat de două ori să-l depăşească pe Russell, iar în ambele ocazii a fost nevoit să ruleze pe iarbă.

Italianul a fost apoi depăşit de Norris şi a cerut prin radio o penalizare împotriva lui Russell, despre care a susţinut că l-a împiedicat să depăşească, făcând o manevră "urâtă".

Conducătorul team-ului Mercedes, Toto Wolff, a trebuit să intervină, cerându-i italianului să se concentreze asupra pilotajului în loc să se plângă prin radio.

În urma acestei victorii, a doua într-o cursă de sprint în acest sezon, George Russell a redus la 18 puncte diferenţa faţă de Kimi Antonelli în clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1, înaintea Marelui Premiu al Canadei, programat duminică.

Agerpres