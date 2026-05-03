Formula 1 a revenit la Miami, iar circuitul a atras și de această dată numeroase celebrități. În timpul transmisiunii live a postului Sky Sports, în care Simon Lazenby, Naomi Schiff și Jenson Button discutau despre weekendul de cursă, atenția a fost captată de un incident neprevăzut pe transmisiune.

Ivana Knoll, devenită celebră la Cupa Mondială din 2018 drept „cea mai sexy fană”, a trecut prin fața jurnaliștilor. În momentul în care aceasta s-a apropiat, camera de filmare s-a mișcat vizibil pentru a o urmări. De asemenea, un membru al staff-ului din Formula 1 a fost surprins pe fundal, uitâdu-se uimit după frumoasa care trecea pe lângă el. Tânăra din Croația, care a strâns 2,8 milioane de urmăritori pe Instagram, este o prezență constantă la Miami, participând la fiecare ediție a Marelui Premiu începând din anul 2022.



