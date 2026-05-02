Vestea a fost anunţată de familia sa, sâmbătă. Cauzele decesului nu au fost făcute publice.

Zanardi, originar din Bologna, a debutat în Formula 1 în 1991 (44 de Grand Prix-uri pentru Jordan, Minardi, Lotus şi Williams) şi a cunoscut apoi succesul în Campionatul CART din Statele Unite, câştigând două titluri în 1997 şi 1998. Viaţa lui s-a schimbat radical în 2001, când a fost victima unui accident violent în timpul unei curse în Germania, care a dus la amputarea ambelor picioare.

Campion la cursele pe şosea şi la contratimp

Dar italianul a refuzat să-şi pună capăt carierei şi s-a orientat către paraciclism, devenind unul dintre cei mai titraţi sportivi paralimpici italieni (patru medalii de aur şi două de argint la Jocurile de la Londra din 2012 şi de la Rio din 2016 în cursa pe şosea, contratimp şi proba pe echipe) .

„Alex s-a stins liniştit, înconjurat de dragostea familiei şi a prietenilor”, au anunţat cei apropiaţi într-un comunicat. ”Familia doreşte să-şi exprime sinceră recunoştinţă tuturor celor care îi manifestă sprijinul în aceste momente dificile”.