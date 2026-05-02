FOTO A murit Alessandro Zanardi, campionul care a învățat Italia „să nu renunțe niciodată”

A murit Alessandro Zanardi, campionul care a învățat Italia „să nu renunțe niciodată” Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alessandro Zanardi, care şi-a pierdut ambele picioare într-un accident survenit în timpul carierei sale de pilot de curse şi care a câştigat ulterior patru medalii de aur la Jocurile Paralimpice la ciclism, a decedat vineri, la vârsta de 59 de ani.

TAGS:
Alessandro ZanardiJocurile ParalimpiceFormula 1
Din articol

Vestea a fost anunţată de familia sa, sâmbătă. Cauzele decesului nu au fost făcute publice.

Zanardi, originar din Bologna, a debutat în Formula 1 în 1991 (44 de Grand Prix-uri pentru Jordan, Minardi, Lotus şi Williams) şi a cunoscut apoi succesul în Campionatul CART din Statele Unite, câştigând două titluri în 1997 şi 1998. Viaţa lui s-a schimbat radical în 2001, când a fost victima unui accident violent în timpul unei curse în Germania, care a dus la amputarea ambelor picioare.

Campion la cursele pe şosea şi la contratimp

Dar italianul a refuzat să-şi pună capăt carierei şi s-a orientat către paraciclism, devenind unul dintre cei mai titraţi sportivi paralimpici italieni (patru medalii de aur şi două de argint la Jocurile de la Londra din 2012 şi de la Rio din 2016 în cursa pe şosea, contratimp şi proba pe echipe) .

„Alex s-a stins liniştit, înconjurat de dragostea familiei şi a prietenilor”, au anunţat cei apropiaţi într-un comunicat. ”Familia doreşte să-şi exprime sinceră recunoştinţă tuturor celor care îi manifestă sprijinul în aceste momente dificile”.

  • Imago2711674 alex zanardi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Un accident grav în 2020

Zanardi s-a implicat activ în susţinerea cauzei sportivilor cu dizabilităţi. Viaţa lui a fost marcată de o nouă tragedie în 2020, când a fost grav rănit, după ce a fost lovit de un camion în timpul unei ştafete de paraciclism în Toscana. A suferit leziuni grave la cap şi a urmat un tratament timp de mai mulţi ani.

Gazzetta dello Sport l-a descris ca fiind omul „care a învăţat Italia să nu renunţe niciodată”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică
Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică
ARTICOLE PE SUBIECT
Pariul României pentru Formula 1: "Îl admir foarte mult pe Lewis Hamilton"
Pariul României pentru Formula 1: "Îl admir foarte mult pe Lewis Hamilton"
Pe urmele lui Antonelli! David Cosma Cristofor, puștiul-minune din Formula 4, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Pe urmele lui Antonelli! David Cosma Cristofor, puștiul-minune din Formula 4, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Transformare incredibilă: ce a putut face Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1
Transformare incredibilă: ce a putut face Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1
ULTIMELE STIRI
Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2! Toate rezultatele + cum arată play-off-ul și play-out-ul
Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2! Toate rezultatele + cum arată play-off-ul și play-out-ul
Roberto De Zerbi, discurs dur: ”Nu vreau să am astfel de oameni în jurul meu”
Roberto De Zerbi, discurs dur: ”Nu vreau să am astfel de oameni în jurul meu”
Valeriu Iftime a reacționat după ce Gigi Becali a lăudat forța Botoșaniului: „Vrea să ne adoarmă!”
Valeriu Iftime a reacționat după ce Gigi Becali a lăudat forța Botoșaniului: „Vrea să ne adoarmă!”
Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”
Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”
Mirel Rădoi își amenință jucătorii după un nou eșec cu Gaziantep: ”Trebuie să înțeleagă”
Mirel Rădoi își amenință jucătorii după un nou eșec cu Gaziantep: ”Trebuie să înțeleagă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă



Recomandarile redactiei
Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2! Toate rezultatele + cum arată play-off-ul și play-out-ul
Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2! Toate rezultatele + cum arată play-off-ul și play-out-ul
Roberto De Zerbi, discurs dur: ”Nu vreau să am astfel de oameni în jurul meu”
Roberto De Zerbi, discurs dur: ”Nu vreau să am astfel de oameni în jurul meu”
Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”
Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”
Oțelul Galați - Metaloglobus, ora 15:00, LIVE TEXT. Moldovenii, duel cu prima retrogradată a sezonului
Oțelul Galați - Metaloglobus, ora 15:00, LIVE TEXT. Moldovenii, duel cu prima retrogradată a sezonului
Mirel Rădoi își amenință jucătorii după un nou eșec cu Gaziantep: ”Trebuie să înțeleagă”
Mirel Rădoi își amenință jucătorii după un nou eșec cu Gaziantep: ”Trebuie să înțeleagă”
Alte subiecte de interes
Ministrul Eduard Novak, anunț important în privința carierei sale
Ministrul Eduard Novak, anunț important în privința carierei sale
Ciucă îl dă afară pe Novak! De ce pleacă din guvern ministrul sportului
Ciucă îl dă afară pe Novak! De ce pleacă din guvern ministrul sportului
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
CITESTE SI
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

stirileprotv Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

stirileprotv Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

stirileprotv Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!