În conformitate cu procedurile prevăzute de cadrul internaţional antidoping, sportiva se află în prezent sub suspendare provizorie pe durata desfăşurării procedurilor aferente acestui caz. Această măsură procedurală nu reprezintă însă o decizie finală asupra fondului cauzei, iar sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaţionale, inclusiv dreptul deplin la apărare şi contestare ”, a precizat FRG, potrivit Agerpres.

“ Federaţia consideră important să clarifice faptul că această procedură nu vizează depistarea unei substanţe interzise, ci obligaţii administrative ale sportivei privind localizarea şi disponibilitatea pentru controale antidoping în afara competiţiei.

Federaţia Română de Gimnastică anunţă că a luat act de comunicarea oficială publicată de International Testing Agency privind iniţierea unei proceduri referitoare la o posibilă încălcare a prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping în cazul sportivei Ana Maria Bărbosu.

Federaţia respectă pe deplin activitatea organismelor competente şi integritatea procesului aflat în desfăşurare, subliniază forul.

“În acelaşi timp, consideră esenţial ca orice sportiv să beneficieze de echilibru, susţinere instituţională şi respectarea drepturilor procedurale, fără concluzii sau etichetări premature.

Pe durata acestei proceduri, sportivei îi este oferit suport administrativ, coordonare procedurală şi sprijin instituţional adecvat, în limitele competenţelor federale şi cu respectarea strictă a regulamentelor internaţionale aplicabile.

Totodată, acest context evidenţiază complexitatea tot mai mare a obligaţiilor administrative asociate sportului de înaltă performanţă internaţional. Sportivii gestionează permanent competiţii, deplasări, cantonamente şi programe internaţionale desfăşurate într-un cadru administrativ antidoping extrem de riguros. Aceste situaţii reprezintă o realitate relativ nouă şi necesită adaptarea permanentă a mecanismelor de comunicare, prevenţie şi suport administrativ.

Protejarea sportului curat presupune nu doar respectarea strictă a regulamentelor internaţionale, ci şi dezvoltarea unei culturi solide de educaţie, prevenţie şi responsabilitate în sportul de performanţă.

Există o colaborare foarte bună cu Agenţia Naţională Anti-Doping, iar această colaborare va continua în direcţia consolidării componentelor de educaţie, prevenţie şi suport administrativ pentru sportivii de performanţă.

Performanţa sportivă trebuie susţinută prin responsabilitate, prevenţie şi mecanisme reale de suport pentru sportivi, atât în pregătirea sportivă, cât şi în gestionarea obligaţiilor administrative asociate sportului internaţional modern”, a completat federația.

International Testing Agency a anunţat pe site-ul oficial că gimnasta Ana Bărbosu, despre care săptămâna trecută presa sportivă a scris că a fost sancţionată doi ani pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping pentru testare, a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai.