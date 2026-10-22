GALERIE FOTO Zoe Florescu Potolea a efectuat teste pe simulatorul profesional al lui Max Verstappen

Zoe Florescu Potolea a efectuat teste pe simulatorul profesional al lui Max Verstappen F 1
Alexandru Hațieganu
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Zoe Florescu Potolea a fost invitată să se antreneze la Verstappen.com Racing Pro Simulation, în Tilburg, Olanda, un centru de simulare de înaltă performanță dedicat pregătirii piloților profesioniști din competițiile de monoposturi și GT.

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Centrul face parte din proiectul Verstappen.com Racing, fondat de Max Verstappen, și este dezvoltat și coordonat de Atze Kerkhof. Sesiunile de test ale lui Zoe s-au desfășurat chiar sub îndrumarea inginerului Atze Kerkhof, specialist cu experiență îndelungată în motorsportul virtual și în pregătirea piloților de performanță.

Zoe Florescu Potolea a efectuat teste pe simulatorul profesional al lui Max Verstappen

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Centrul dispune de două simulatoare Dome de ultimă generație, unul dedicat monoposturilor și celălalt mașinilor GT, care oferă un câmp vizual de 180° pentru o experiență de pilotaj imersivă. Tehnologia integrează modele de fizică bazate pe date furnizate de constructori, analiză completă a telemetriei și a imaginilor video, precum și coaching în timp real, cu feedback și corecții imediate.

Fiecare sesiune este personalizată în funcție de obiectivele pilotului, tipul de mașină și calendarul competițional. Programele de pregătire sunt destinate piloților din campionate precum Formula 4, Eurocup-3, FRECA, Formula 3, Formula 2 și Formula 1, având ca obiectiv transferul progresului obținut în simulator către performanța pe circuit.

Facilitatea din Tilburg este si sediul celebrei echipe de sim racing a lui Max Verstappen, Team Redline, redenumită oficial Verstappen Sim Racing în martie 2026. Fondată în 2000, echipa a devenit una dintre cele mai importante organizații din esports racing, cu numeroase titluri internaționale, inclusiv victorii consecutive în Esports World Cup în 2024 și 2025. Sub conducerea lui Atze Kerkhof, proiectul contribuie și la dezvoltarea legăturii dintre competițiile virtuale și motorsportul real.

"Este ireal acest simulator și toate senzațiile pe care le generează! Este un centru de pregătire complet, un vis pentru orice pilot profesionist si cu siguranta unul dintre cele mai moderne din lumea motorsportului. Nu avem voie sa facem poze dar puteti să mă credeți. M-am acomodat foarte bine si am fost rapida. Este un mare pas pentru mine si vreau sa multumesc F1Academy si echipei Verstappen.com Racing pentru invitatie. Multumesc Max pentru autograful de pe hanoracul oficial, pacat ca nu se vede in poză", a transmis Zoe.

Pentru Zoe, această experiență reprezintă o nouă oportunitate de dezvoltare în parcursul său în cursele de monoposturi, prin perfecționarea vitezei pe un tur, a tehnicii de pilotaj, a constanței și a capacității de analiză a datelor — elemente esențiale în pregătirea pentru competițiile de nivel internațional.

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