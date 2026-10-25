Andrea Kimi Antonelli ar fi putut deveni încă de azi noul campion din F1, dar numai dacă George Russell ar fi terminat cursa pe locul 9, iar Lewis Hamilton nu ar fi intrat în Top 5. Nu au fost îndeplinite toate condițiile, dar lupta pentru titlu pare ca și încheiată acum.

Andrea Kimi Antonelli, aproape campion în Formula 1

Kimi Antonelli are numai 20 de ani, iar etapa viitoare poate deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria F1. Recordul este deținut acum de Sebastian Vettel, care a devenit campion la 23 de ani.

Trofeul piloților ar putea să fie acordat weekendul următor, în Mexic. Cursa de pe Autodromul Hermanos Rodriguez va avea loc pe 1 noiembrie.

Podiumul cursei din Austin (Texas) a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și Max Verstappen (Red Bull Racing).

Top 10 în Marele Premiu al SUA