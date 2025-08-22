Transmisiunea de aseară a partidei dintre Aberdeen și FCSB, încheiată la egalitate, scor 2-2, a demonstrat încă o dată apetitul uriaș al publicului pentru fotbalul european urmărit pe VOYO. Platforma de streaming a înregistrat cifre impresionante, confirmând poziția sa de referință pentru transmisiunile sportive premium din România.

VOYO, cifre record la meciul Aberdeen – FCSB. Peste un milion de persoane, cu ochii pe turul play-off-ului Europa League



Conform datelor interne, 114.000 de conturi active au accesat platforma pentru a urmări duelul, generând un total de aproape 300.000 de sesiuni de vizionare. Estimările arată că audiența reală a depășit un milion de persoane, luând în calcul partajarea conturilor și vizionările colective, atât la nivelul familiilor, cât și în grupuri de prieteni, în spații publice precum restaurante, sports pub-uri sau terase.



Rezultatele confirmă trendul ascendent al VOYO și evidențiază interesul masiv pentru fotbalul european. Meciul Aberdeen – FCSB a oferit spectacol și tensiune până la final, păstrând vii emoțiile pentru retur.



Un weekend de top pentru iubitorii fotbalului, exclusiv pe VOYO



Spectacolul fotbalistic continuă și în acest weekend pe VOYO, cu transmisiuni de top din competițiile internaționale. Premier League își continuă rundele spectaculoase, cu meciuri care aduc în fața fanilor intensitate și rivalități istorice. Tot pe VOYO, în exclusivitate pentru România, poate fi urmărită Ligue 1, campionatul Franței, unul dintre cele mai puternice și mai urmărite din Europa, locul unde joacă vedete mondiale și unde atmosfera din stadioane se reflectă și în pasiunea fanilor din fața ecranelor.



Chelsea și Paris Saint-Germain, finalistele FIFA Club World Cup 2025, revin acum în competițiile interne, iar iubitorii fotbalului au parte de un spectacol fotbalistic spectaculos: Manchester City – Tottenham și Newcastle United - Liverpool în Premier League. În această seară, de la ora 21:45, VOYO aduce fanilor două meciuri spectaculoase: PSG – Angers, din Ligue 1, și West Ham – Chelsea, din Premier League, ambele transmise în exclusivitate pe platformă.



Astfel, după succesul remarcabil al transmisiunii Aberdeen – FCSB, VOYO își consolidează statutul de platformă preferată a fanilor de fotbal, aducând în casele românilor competiții premium. VOYO aduce toate meciurile din Premier League direct pe ecranele fanilor, oriunde și oricând. Fie că urmărești de acasă, pe telefon, tabletă sau smart TV, ai acces la cel mai puternic campionat de fotbal din lume, într-o experiență digitală adaptată celor mai noi obiceiuri de consum.

