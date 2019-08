ULTIMA ORA | Hagi a dat afara un jucatorul de la Viitorul! Anuntul a fost facut oficial: "Am ajuns la un acord de reziliere"

Hagi a dat afara un jucator.

Atacantul Hamidou Keyta nu va mai face parte din lotul celor de la Viitorul. Clubul a emis un comunicat pe site-ul oficial prin care anunta despartirea de jucator.

"Incepand de astazi, atacantul francez Hamidou Keyta nu mai este jucatorul formatiei FC Viitorul. Conducerea clubului constantean si juatorul in varsta de 24 de ani au ajuns la un acord pentru rezilierea pe cale amibiala a contractului. FC Viitorul ii ureaza succes in cariera", se arata in comunicatul emis de Viitorul.

Keyta a venit in aceasta vara la Viitorul, de la Dunarea Calarasi, formatie cu care si-a terminat intelegerea. Acesta nu a jucat niciun meci pentru Viitorul si pleaca dupa doar doua luni de cand s-a alaturat formatiei antrenate de Gheorghe Hagi.

200.000 de euro este cota lui Keyta pe transfermarkt.com