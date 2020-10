GOL ISTORIC IN EUROPA LEAGUE! Bate si DIAMANTUL lui Borja Valle! Tocmai s-a marcat golul anului in Europa!

Un fotbalist crescut de Barcelona a reusit golul etapei in Europa League.

Este vorba despre mijlocasul Jordi Gomez Garcia, care a reusit un gol spectaculos pentru Omonia Nicosia in meciul contra celor de la PSV Eindhoven.

Kemar Roofe's long-range goal for Rangers last week set a record for the furthest a goal has been scored in the competition.

One week later, the record has been broken.

Jordi Gomez scored for Omonia Nicosia against PSV from 56 metres.