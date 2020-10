Nuuuu, Baluta, nuuu asa! I-a scos de doua ori la aceeasi faza din offside pe maghiari. Gol la cateva secunde dupa ce a intrat in teren!

Trimis in teren de Lucescu in minutul 89, dupa eliminarea lui Sydorchuk, Baluta n-a avut cel mai fericit debut. La cateva zeci de secunde dupa intrarea sa in teren, Baluta a fost in centrul fazei din care s-a facut 2-2. Mai intai, romanul l-a scos din offside pe fostul jucator al Voluntariului, Laidouni, cel care a pasat decisiv la reusita lui Boli. Tot Baluta l-a facut sa fie in pozitie regulamentara si pe ivorian!

Chiar daca a gresit decisiv, Tudor are sanse mari sa fie titular saptamana viitoare, la Barcelona, in supershow-ul de pe Camp Nou. Eliminarea lui Sydorchuk il face favorit pentru un loc in primul 11.