RAD DE TATARUSANU dupa meciul cu Sparta Praga! Reactia italienilor la finalul primului joc fara gol primit in poarta Milanului

Ciprian Tatarusanu a luat 3 goluri cu Roma, luni seara, dar a reusit sa tina poarta inchisa contra lui Sparta Praga, in Europa League.

Milan a dat 3 goluri, la fel ca in partida cu Roma, insa n-a mai luat niciunul. Tatarusanu a avut putine emotii in poarta. A avut de intervenit la un singur sut. Suporterii s-au grabit sa reactioneze. Daca unii i-au remarcat jocul de picior, altii au ironizat lipsa de activitate de la poarta Milanului. "Tatarusanu, omul meciului" sau "Tatarusanu, cea mai mare nota a meciului: 10!", au comentat fanii pe Twitter.

Brahim Diaz, Leao si Dalot au marcat cele 3 goluri ale Milanului, care e lider in grupa H din Europa League. Alaturi de Milan si Sparta, din grupa mai fac parte Lille si Celtic Glasgow. Saptamana trecuta, Milan a trecut cu 3-1 in Scotia de Celtic.

Cateva dintre comentariile de dupa Milan - Sparta Praga.

Migliore in campo #Tatarusanu !

Tatarusanu con i piedi bravo ed elegante, meglio di Gigio. Forse non la skill fondamentale per un portiere, ma va riconosciuto. ???? #MilanSparta

Grazie a Dio questi non hanno mai tirato in porta, così non abbiamo dovuto scomodare Tatarusanu. Forza Milan, avanti tutta!! ❤️????#MilanSparta