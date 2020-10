Pericol pentru CFR! Young Boys Berna are o "MASINA DE GOLURI". Camerunezul Nsame, al 7-lea marcator al Europei in sezonul trecut

Principala arma ofensiva a lui Young Boys in meciul cu CFR Cluj din Europa League este varful Jean-Pierre Nsame.

Fara camerunezul Nsame (27 de ani), probabil ca Young Boys n-ar fi reusit sa ia 3 tiluri la rand in Elvetia. Practic, sosirea sa la Berna, in 2017, a coincis cu inceputul perioadei de dominatie a galben-negrilor in fotbalul din Tara Cantoanelor.

In total, in cele 3 sezoane petrecute pana acum la Young Boys, Jean-Pierre Nsame a marcat de peste 70 de de ori in toate competitiile, fiind comparat de presa elvetiana cu o "masina de goluri". Stagiunea trecuta (2019-2020) a insemnat apogeul carierei lui Nsame. Cu 41 de reusite in total, dintre care 32 in campionat, africanul s-a clasat pe locul 7 in prestigiosul clasament "Gheata de Aur", in fata sa fiind doar nume precum Immobile, Lewandowski, Ronaldo, Werner, Haaland si Messi.

Ca urmare, Nsame a fost curtat de insistenta in aceasta vara de echipe din Rusia si China, insa discutiile nu s-au concretizat, iar camerunezul a mai ramas la Berna, cel putin pentru inca un an.