SOMN USOR, CFR! Golul care l-a scos din minti pe Super Dan: "Dormiti pe voi, ma!" A inceput sa urle la jucatori

In minutul 69, Fassnacht a inscris golul de 1-1 la Cluj.

Reusita a venit dupa o faza incredibila, care l-a enervat teribil pe Dan Petrescu. Dupa o aruncare de la margine de pe partea dreapta, mingea a fost deviata in centrul careului si a ajuns la Fassnacht. Mijlocasul de 26 de ani a sutat in blocajul facut de Manea si Burca, mingea i-a revenit, apoi elvetianul s-a gasit singur in fata unei oportunitati pe care nu o putea rata. Fara reactie, mai multi dintre jucatorii CFR-ului n-au putut decat sa vada cum mingea intra in poarta lui Balgradean.

"Dormiti pe voi, ba!", le-a strigat Petrescu fotbalistilor sai, apoi a continuat sa tipe timp de cateva zeci de secunde.