Viața de fotbalist la Go Ahead Eagles: care sunt cele mai mici și cele mai mari salarii plătite de câștigătoarea Cupei Olandei

Viața de fotbalist la Go Ahead Eagles: care sunt cele mai mici și cele mai mari salarii plătite de c&acirc;știgătoarea Cupei Olandei Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Go Ahead Eagles este prima adversară întâlnită de FCSB în grupele UEFA Europa League 2025/26.

TAGS:
FCSBGo Ahead EaglesUEFA Europa Leaguesalariifotbal
Din articol

După o calificare în optimile de finală ale ediției anterioare de Europa League, FCSB se gândește la trei puncte în deplasarea din Olanda.

Întâlnirea cu Go Ahead Eagles poate fi demonstrată, la finalul grupei, ca fiind cel mai facil meci pe care gruparea bucureșteană îl va avea în grupă.

FCSB, cu aproape 40% mai valoroasă decât Go Ahead Eagles, potrivit Transfermarkt

Câștigătoarea Cupei Olandei va avea însă avantajul publicului, de care ar putea profita pentru a se impune în plan psihologic.

Valoric, Transfermarkt indică o superioritate a FCSB în fața olandezilor de la Go Ahead Eagles, în ce privește estimarea totală a valorii lotului.

FCSB este evaluată la peste 48 de milioane de euro, pe când Go Ahead Eagles se situează sub pragul de 30 de milioane de euro.

FCSB

  • Fc botosani fcsb superliga superbet 19092025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

2500 de euro, cel mai mic salariu plătit lunar de Go Ahead Eagles unui fotbalist

Salariile plătite de Go Ahead Eagles nu impresionează, în rândul echipelor calificate în această fază a competiției.

Doar doi jucători ai lotului olandezilor câștigă 150,000 de euro pe an - Melle Meulensteen și Victor Edvardsen -, urmați de alți cinci componenți ai lotului care încasează anual 120,000 de euro.

Fotbaliștii cel mai slab plătiți din lotul lui Go Ahead Eagles încasează circa 30,000 de euro, adică 577 de euro săptămânal, potrivit Capology. Trei fotbaliști, dintre care doi, olandezi, primesc cele mai mici salarii ale clubului care a câștigat Cupa Olandei în sezonul anterior.

  • Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, 24 septembrie, de la 19:45 și poate fi urmărit live text pe www.sport.ro.
ULTIMELE STIRI
Oficialul de la Legia a dezvăluit oferta făcută lui George Pușcaș: &rdquo;Nu a fost interesat!&rdquo;
Oficialul de la Legia a dezvăluit oferta făcută lui George Pușcaș: ”Nu a fost interesat!”
Mircea Lucescu a vorbit despre naționala Rom&acirc;niei &icirc;n presa italiană! &rdquo;Complicat, joacă puțin&rdquo;
Mircea Lucescu a vorbit despre naționala României în presa italiană! ”Complicat, joacă puțin”
&Icirc;ntrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali, antrenorul lui Go Ahead Eagles a răspuns tranșant: &rdquo;Eu asta cred!&rdquo;
Întrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali, antrenorul lui Go Ahead Eagles a răspuns tranșant: ”Eu asta cred!”
Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: &rdquo;Conte &icirc;și trimite scrisoarea către Moș Crăciun&rdquo;
Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: ”Conte își trimite scrisoarea către Moș Crăciun”
Ovidiu Herea: Premier League dă ora exactă &icirc;n fotbalul mondial!
Ovidiu Herea: "Premier League dă ora exactă în fotbalul mondial!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Viața de fotbalist la Go Ahead Eagles: care sunt cele mai mici și cele mai mari salarii plătite de c&acirc;știgătoarea Cupei Olandei

Viața de fotbalist la Go Ahead Eagles: care sunt cele mai mici și cele mai mari salarii plătite de câștigătoarea Cupei Olandei

Oficialul de la Legia a dezvăluit oferta făcută lui George Pușcaș: &rdquo;Nu a fost interesat!&rdquo;

Oficialul de la Legia a dezvăluit oferta făcută lui George Pușcaș: ”Nu a fost interesat!”

Mircea Lucescu a vorbit despre naționala Rom&acirc;niei &icirc;n presa italiană! &rdquo;Complicat, joacă puțin&rdquo;

Mircea Lucescu a vorbit despre naționala României în presa italiană! ”Complicat, joacă puțin”

&Icirc;ntrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali, antrenorul lui Go Ahead Eagles a răspuns tranșant: &rdquo;Eu asta cred!&rdquo;

Întrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali, antrenorul lui Go Ahead Eagles a răspuns tranșant: ”Eu asta cred!”

Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: &rdquo;Conte &icirc;și trimite scrisoarea către Moș Crăciun&rdquo;

Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: ”Conte își trimite scrisoarea către Moș Crăciun”

Ovidiu Herea: Premier League dă ora exactă &icirc;n fotbalul mondial!

Ovidiu Herea: "Premier League dă ora exactă în fotbalul mondial!"



Recomandarile redactiei
Oficialul de la Legia a dezvăluit oferta făcută lui George Pușcaș: &rdquo;Nu a fost interesat!&rdquo;
Oficialul de la Legia a dezvăluit oferta făcută lui George Pușcaș: ”Nu a fost interesat!”
Mircea Lucescu a vorbit despre naționala Rom&acirc;niei &icirc;n presa italiană! &rdquo;Complicat, joacă puțin&rdquo;
Mircea Lucescu a vorbit despre naționala României în presa italiană! ”Complicat, joacă puțin”
&Icirc;ntrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali, antrenorul lui Go Ahead Eagles a răspuns tranșant: &rdquo;Eu asta cred!&rdquo;
Întrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali, antrenorul lui Go Ahead Eagles a răspuns tranșant: ”Eu asta cred!”
Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: &rdquo;Conte &icirc;și trimite scrisoarea către Moș Crăciun&rdquo;
Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: ”Conte își trimite scrisoarea către Moș Crăciun”
Becali, dezvăluirea toamnei: c&acirc;t l-a costat, de fapt, transferul lui Politic de la Dinamo
Becali, dezvăluirea toamnei: cât l-a costat, de fapt, transferul lui Politic de la Dinamo
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi c&acirc;nd a mai arbitrat o echipă din Rom&acirc;nia!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg &icirc;n Olanda
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda
Lotul lui LASK Linz e mai scump dec&acirc;t cel al FCSB-ului, dar compoziția lui trădează imaginea fotbalului austriac
Lotul lui LASK Linz e mai scump decât cel al FCSB-ului, dar compoziția lui trădează imaginea fotbalului austriac
UEFA are banii pregătiți! Ce premiu &icirc;și asigură Corvinul Hunedoara dacă trece de Paks
UEFA are banii pregătiți! Ce premiu își asigură Corvinul Hunedoara dacă trece de Paks
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!