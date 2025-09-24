Viața de fotbalist la Go Ahead Eagles: care sunt cele mai mici și cele mai mari salarii plătite de câștigătoarea Cupei Olandei

După o calificare în optimile de finală ale ediției anterioare de Europa League, FCSB se gândește la trei puncte în deplasarea din Olanda.

Întâlnirea cu Go Ahead Eagles poate fi demonstrată, la finalul grupei, ca fiind cel mai facil meci pe care gruparea bucureșteană îl va avea în grupă.

FCSB, cu aproape 40% mai valoroasă decât Go Ahead Eagles, potrivit Transfermarkt

Câștigătoarea Cupei Olandei va avea însă avantajul publicului, de care ar putea profita pentru a se impune în plan psihologic.

Valoric, Transfermarkt indică o superioritate a FCSB în fața olandezilor de la Go Ahead Eagles, în ce privește estimarea totală a valorii lotului.

FCSB este evaluată la peste 48 de milioane de euro, pe când Go Ahead Eagles se situează sub pragul de 30 de milioane de euro.

