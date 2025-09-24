Viața de fotbalist la Go Ahead Eagles: care sunt cele mai mici și cele mai mari salarii plătite de câștigătoarea Cupei Olandei

După o calificare în optimile de finală ale ediției anterioare de Europa League, FCSB se gândește la trei puncte în deplasarea din Olanda.
Întâlnirea cu Go Ahead Eagles poate fi demonstrată, la finalul grupei, ca fiind cel mai facil meci pe care gruparea bucureșteană îl va avea în grupă.
FCSB, cu aproape 40% mai valoroasă decât Go Ahead Eagles, potrivit Transfermarkt
Câștigătoarea Cupei Olandei va avea însă avantajul publicului, de care ar putea profita pentru a se impune în plan psihologic.
Valoric, Transfermarkt indică o superioritate a FCSB în fața olandezilor de la Go Ahead Eagles, în ce privește estimarea totală a valorii lotului.
FCSB este evaluată la peste 48 de milioane de euro, pe când Go Ahead Eagles se situează sub pragul de 30 de milioane de euro.
2500 de euro, cel mai mic salariu plătit lunar de Go Ahead Eagles unui fotbalist
Salariile plătite de Go Ahead Eagles nu impresionează, în rândul echipelor calificate în această fază a competiției.
Doar doi jucători ai lotului olandezilor câștigă 150,000 de euro pe an - Melle Meulensteen și Victor Edvardsen -, urmați de alți cinci componenți ai lotului care încasează anual 120,000 de euro.
Fotbaliștii cel mai slab plătiți din lotul lui Go Ahead Eagles încasează circa 30,000 de euro, adică 577 de euro săptămânal, potrivit Capology. Trei fotbaliști, dintre care doi, olandezi, primesc cele mai mici salarii ale clubului care a câștigat Cupa Olandei în sezonul anterior.
- Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, 24 septembrie, de la 19:45 și poate fi urmărit live text pe www.sport.ro.