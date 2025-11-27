Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad în cadrul etapei #5 din grupa unică Europa League.

Ceea ce după nici jumătate de oră părea o seară magică pentru FCSB, abia să se transforme într-un coșmar. Sârbii au evoluat în 10 oameni din minutul 27, când nigerianul Tebo Uchenna vedea „roșu” direct după un fault asupra lui Darius Olaru.

Cu avantajul de partea lor, roș-albaștrii nu au reușit să înscrie, iar în minutul 50, la cinci minute după reluare, Bruno Duarte marca primul și singurul gol al meciului.

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

La finalul celor 90 minute, Darius Olaru a venit la microfon și, cu vocea tremurândă și capul în pâmânt, a făcut o analiză a meciului.

Mai mult, printre altele, căpitanul FCSB-ului a comentat și criticile patronului Gigi Becali, cunoscut deja pentru declarațiile sale spumoase.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Poate ar fi fost mai bine să nu existe acel cartonaș roșu. Chiar nu am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat. Din păcate, nici nu știu… Cred că am jucat la 10% din tot ce putem. Fiecare jucător… nu știu dacă putem spune că am jucat măcar ceva în această seară.

Dacă reușea Cicotti să marcheze, cu siguranță altul era meciul. Din păcate, au marcat ei primii și după aceea au reușit să se apere, au mai tras și de timp. Așa am câștigat și noi multe meciuri în Europa. Nu știu, nu am explicație pentru ce s-a întâmplat în această seară.

Chiar nu știu ce era mai bine, din păcate. Trebuie să ne ridicăm din nou, în 2-3 zile avem alt meci în campionat. Trebuie să ne revenim și să câștigăm.

Nu am arătat deloc bine. Nu știu, nu am explicație, sunt foarte dezamăgit…

(n.r. – despre meciul cu Farul) Eu sincer pot să spun părerea mea: la fiecare meci, nu contează Europa, cupă sau campionat, încerc să dau totul. Europa e altceva, știam cu toții că nivelul e altul aici, cu toții trebuie să dăm mai mult, că dacă nu, nu putem face față la nivelul acesta.

Sunt dezamăgiți și fanii că au venit din nou lângă noi, au stat și în frig și în ploaie și din păcate nici cu un om în plus nu am reușit să le facem pe plac. Am avut o conversație ok cu ei, nu a fost nimic grav. Trebuie s-o luăm ca atare. E clar, sunt dezamăgiți și ei. Nu trecem printr-o perioadă bună, dar o victorie duminică ne poate scoate.

(n.r. – criticile lui Becali) Fiecare jucător intră și citește. Eu sunt de o perioadă destul de lungă aici și am început să trec peste multe, dar sunt alți jucători care poate nu merită toate criticile și poate nu trec așa ușor cum trec eu”, a spus Darius Olaru la Prima Sport.

