Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, a produs una dintre surprizele serii în competițiile europene.

Campioana Serbiei a învins-o cu 1-0 pe Lille, una dintre cele mai în formă echipe din grupa unică, formație care venea după două victorii și o înfrângere spectaculoasă în fața lui PAOK, scor 3-4.

Meciul de la Belgrad a fost dur, tensionat și echilibrat, iar diferența s-a făcut abia în repriza secundă. Steaua Roșie a reușit să deschidă scorul din penalty, în minutul 85, prin Arnautovic, atacantul care a fost omul meciului pentru formația gazdă.

Urmează duelul cu FCSB

Steaua Roșie Belgrad - FCSB se va disputa pe 27 noiembrie, la Belgrad, într-un meci decisiv pentru cursa din Europa League.

La momentul redactării acestui articol, Lille ocupă locul 15 în grupa unică Europa League cu șase puncte, în timp ce Steaua Roșie Belgrad a urcat temporar deasupra „zonei morții”, pe locul 24 cu patru puncte.

FCSB se află pe locul 31 cu trei puncte după patru partide și trei înfrângeri la rând.

