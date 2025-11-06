Shaqiri a transformat un penalty obținut după un henț al lui Ngezana. Anterior, Târnovanu a fost eliminat tot pentru un henț în afara careului.

Ce au scris elvețienii la pauza meciului FC Basel - FCSB

Jurnalistul Blick, Lucas Werder, a remarcat la pauza meciului faptul că Elias Charalambous nu a fost pe deplin mulțumit de prestația echipei sale după eliminarea lui Târnovanu, chiar dacă, în opinia elvețianului, FCSB nu s-a descurcat deloc rău.

De altfel, Werder s-a mirat cum a intrat FC Basel cu un avantaj de un gol la pauză având în vedere prestația echipei.

”Antrenorul celor de la FCSB, Charalambous, nu pare să găsească prea multe lucruri de apreciat în evoluția echipei sale de până acum. Măcar cipriotul și-a pus o jachetă neagră. Și totuși, echipa lui nu se descurcă deloc rău, deși joacă în zece oameni.

Un lucru trebuie spus despre FC Basel după primele 45 de minute: nu ai cum să joci mai prost și totuși să intri la pauză conducând cu 1-0”, a scris jurnalistul de la Blick.

