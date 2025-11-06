Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park”.



Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gabi Balint a ”desființat” titularul lui FCSB: ”Mamă, el de obicei nu spune asta”

Înainte de startul meciului, Gabi Balint a vorbit despre titularul Mamadou Thiam, scos ulterior după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu în minutul 12 și FCSB a fost nevoită să-l introducă pe Lukas Zima.

Ilie Dumitrescu a rămas uluit după criticile lui Gabi Balint și a ținut să puncteze că, de regulă, fostul internațional român nu face astfel de observații.

Mamă, dacă a spus Gabi asta, înseamnă că... E sută la sută! El nu intră în zona asta, nu spune de kilograme”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Echipele de start



FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous



Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek - Borschinski

Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo

Antrenor: Ludovic Magnin

