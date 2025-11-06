Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park”.
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gabi Balint a ”desființat” titularul lui FCSB: ”Mamă, el de obicei nu spune asta”
Înainte de startul meciului, Gabi Balint a vorbit despre titularul Mamadou Thiam, scos ulterior după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu în minutul 12 și FCSB a fost nevoită să-l introducă pe Lukas Zima.
Fostul internațional român nu a avut milă de Thiam. CITEȘTE AICI ce a spus despre el!
Ilie Dumitrescu a rămas uluit după criticile lui Gabi Balint și a ținut să puncteze că, de regulă, fostul internațional român nu face astfel de observații.
Mamă, dacă a spus Gabi asta, înseamnă că... E sută la sută! El nu intră în zona asta, nu spune de kilograme”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea
Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan
Antrenor: Elias Charalambous
- Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek - Borschinski
Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo
Antrenor: Ludovic Magnin