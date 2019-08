Il mai tineti minte pe Plesan? Cu se ocupa acum fotbalistul care tinea de mic cu Craiova, Dinamo, Steaua si Timisoara

In 2018, a aparut zvonul ca Plesan s-ar fi calugarit la Muntele Athos.

In august 2018, site-urile de stiri mondene scriau despre Plesan ca s-ar fi retras intr-o chilie de la Muntele Athos, devastat dupa ce sotia l-ar fi parasit pentru unul dintre cei mai importanti afaceristi de pe piata imobiliarelor din Romania, iar divortul l-ar fi pus la grea incercare din punct de vedere financiar. Oana, fost sa sotie, este specialista in gelato artigianale si patroana unui elegant restaurant italienesc situat in cartierul Primaverii, iar cei doi au impreuna un baietel in varsta de 10 ani, Nicholas, si o fetita de 8 ani, Maria Ingrid. Ulterior, pentru a demonta zvonul ca s-a calugarit, fostul fotbalist a postat o fotografie cu el pe un yacht, cu mesajul ironic „stati linistiti, dragilor, azi ma rog doar pentru voi”. Tot anul trecut, mai multi cunoscuti, jurnalisti si fosti fotbalisti, s-ar fi plans acelorasi publicatii mondene ca Plesan ar fi avut datorii consistente si ca nu ar mai fi raspuns la telefon in momentul sosirii termenului de returnare a imprumuturilor.

Dupa incheierea carierei de jucator, Plesan a devenit analist tv pentru o televiziune de sport din Bucuresti, iar in anul 2016 a beneficiat de ajutorul FRF, care l-a inclus intr-un grup de 27 de fosti fotbalisti cu cel putin 200 de prezente in competitiile oficiale din Romania si din strainatate, pentru a obtine cumulat licentele de antrenor UEFA B si A. Apoi, el a cochetat cu gatitul, unul dintre hobby-urile sale, intr-o vreme in care se prezenta prietenilor in gluma ca „Chef”. Ultima sa aparitie publica a fost in noiembrie 2018, cand a participat la Conferinta Internationala „Instrumente privind combaterea rasismului si discriminarii rasiale si asigurarea egalitatii in sport”, organizata de Societatea de Stiinte Juridice, Baroul Bucuresti, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si Parlamentul Romaniei, in Sala Drepturilor Omului din cadrul Palatul Parlamentului.

La finalul lunii iunie 2019, intr-o interventie la PRO X, Plesan a spus cu ce se ocupa: „Eu sunt aici, in China, in fotbalul romanesc nu am avut loc. Aici am gasit oameni care impart aceleasi idei ca mine. Se construiesc 5.000 de scoli de fotbal in toata China. E un parteneriat intre statul chinez si niste oameni din Italia, de la Inter Milano. Vor sa pregateasca copii si sa faca scoli de fotbal in toate orasele. Se baga multe zeci de milioane de euro. Peste doua saptamani revin in Romania. Daca totul decurge bine, vreau sa duc 50-100 de antrenori romani acolo. Iau antrenori care termina cursurile si ii duc la scolile de fotbal. Sunt conditii foarte bune”, explica Plesan.

Mihaita Paunel Plesan (36 ani) s-a nascut la Moldova Noua (jud. Caras-Severin) si a jucat ca mijlocas central la FC „U” Craiova (2000-2005), Dinamo (2005), Poli Timisoara (2006-2007), FCSB / FCSB II (2007-2010), Volga Nijni Novdorod (2010-2013) si CS „U” Craiova (2013-2015). El a strans 7 selectii si 1 gol pentru echipa nationala de seniori a Romaniei, plus alte 7 meciuri pentru reprezentativa U21. A ramas in memoria microbistilor romani pentru numeroasele accidentari care l-au impiedicat sa isi atinga potentialul maxim, pentru golul superb inscris in amicalul cu Germania din 2004, scor 5-1, dar si pentru declaratia pe care o dadea de fiecare data cand semna cu o noua echipa, respectiv „tin cu aceasta echipa de mic”.