HERMANNSTADT 2-1 CRAIOVA | Explicatiile lui Papura dupa prima infrangere din acest sezon. Jucatorii dau vina pe arbitru

Papura e suparat din cauza greselilor pe care le-au facut jucatorii sai la golurile marcate de Hermannstadt.

Antrenorul Craiovei crede ca si evenimentele de la meciul cu Honved si-au pus amprenta asupra evolutiei de astazi a echipei.

"Am avut 1-0 la pauza, puteam fi mai atenti si sa evitam golurile destul de usor. Am jucat multe meciuri, venim dupa 120 de minute cu Honved, cred ca s-a resimtit o oarecare oboseala asupra jucatorilor. Am primit goluri la doua cornere. Am controlat jocul in prima repriza, apoi am coborat ritmul. Trebuie sa ne recuperam cat mai repede si sa obtinem maximum de la urmatoarele intalniri", a spus Papura la Digisport.

Vatajelu e nemultumit atat de prestatia sa si a colegilor, cat si de cea a arbitrului Florin Andrei:

"Maniera de arbitraj mi s-a parut putin indreptata spre Sibiu. Am inteles ca e un incepator. Se fac greseli, dar nu asa, una dupa alta.

E presiune si de pe banca, si asupra noastra, vrem sa ne batem la primele locuri. Pe hartie, eram favoriti si azi. Si-au dorit mai mult, nu am avut reactie dupa golurile primite. Poate suntem si obositi, dar n-ar trebui sa fie asta o scuza. Au fost primii la minge, au castigat mingea a 2-a in 90% din cazuri, probabil asta ne-a dezavantajat. Noi am jucat cu un atacant si a fost cam singur acolo, intre fundasii centrali. Gandul nostru trebuia sa fie la meciul de azi, nu la AEK", a comentat Vatajelu.