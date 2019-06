Telenovela olteneasca. Antrenorul Craiovei s-a casatorit cu capitanul echipei!

Echipa feminina de handbal din Craiova devine o mare familie fericita, la propriu.

Bogdan Burcea (47 ani), antrenorul lui SCM Craiova, s-a insurat cu capitanul echipei, Cristina Zamfir (29 ani). Din 2016, ei lucreaza impreuna la SCM Craiova, inainte cei doi fiind sub contract cu Corona Brasov, intre 2013 si 2016. Cu ajutorul lor, clubul oltean a castigat Cupa EHF (2018) si a terminat ultimele sezoane ale Ligii Nationale de handbal feminin pe locurile 4, 2 si 6, a jucat finala Cupei Romaniei (2017), iar Cristina a castigat si titlul de golgheter al campionatului, in urma cu 2 ani. In decembrie 2018, interul stanga s-a operat la umar si a lipsit mai multe luni de pe parchet.

Antrenorul si vedeta echipei craiovene s-au casatorit civil pe data de 31 mai. Saptamana trecuta, cei doi s-au cununat religios intr-o biserica din Nea Peramos, in timpul vacantei petrecute in Grecia. La ceremonie au fost invitati doar membrii familiilor si cativa prieteni apropiati, care au participat apoi si la petrecerea de nunta, desfasurata intr-un restaurant din statiunea aflata in nord-estul Greciei. Pana la reunirea lotului, cei doi vor petrece o parte din luna de miere in Grecia, pentru ca apoi sa faca o calatorie prin Romania cu motocicleta, antrenorul achitionand de curand un Harley-Davidson.

Antrenorul este nascut la Craiova. Inainte sa oficializeze relatia cu eleva sa, Burcea a fost casatorit timp de peste 25 de ani cu Adela, cei doi avand impreuna un baiat, David, care practica fotbalul la juniorii lui CSU Craiova. Dupa divortul din 2018, fosta sotie, care fusese handbalista si fusese antrenata de Burcea in perioada cand ambii erau legitimati la echipe din Grecia si Insulele Feroe, si-a sters toate pozele de pe retelele de socializare in care aparea si sotul sau. Tatal si sora sa au practicat handbalul, iar el a antrenat, de-a lungul carierei, pe GS Elpides Dramas, Panathlitikos Dramas, CS Daewo Craiova / SCM Craiova, Intercollege Panellinios, Stif Strada Itrottarfelag, Hondboltsfelagio Tjaldur, Corona Brasov si Romania (antrenor secund).

Cristina Zamfir este nascuta la Slatina. Ea s-a casatorit, in iunie 2017, dupa o relatie de 4 ani, cu Bogdan Florianu, DJ si fotbalist amator, de care s-a despartit intre timp, barbatul stabilindu-se in Slatina si incepand o relatie cu o tanara din oras. Burcea a fost atunci invitat de onoare la nunta actualei sale sotii, pe contul sau de Facebook gasindu-se cateva poze de la eveniment. Pana acum, handbalista a evoluat pentru KZN Slatina, CS Tomis Constanta, Corona Brasov si SCM Craiova.