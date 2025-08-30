S-a decis! Xabi Alonso a făcut anunțul chiar înaintea meciului Real Madrid - Mallorca: „Rămâne!”

Lotul lui Real Madrid este plin de vedete, astfel că mai mulți fataliști sunt nemulțumiți de minutele puține de joc pe care le primesc.
Acesta este și cazul lui Dani Ceballos, care nu a jucat atât cât și-ar fi dorit în sezonul trecut și și-a a cerut să plece în această perioadă de vară.
Xabi Alonso a făcut anunțul chiar înaintea meciului Real Madrid - Mallorca: „Rămâne!”
Xabi Alonso a dezvăluit că l-a convins pe mijlocașul spaniol să rămână la Real Madrid, chiar dacă a existat un interes clar din partea lui Marseille.
„Am vorbit cu el zilele trecute și a fost o situație care, în cele din urmă, s-a rezolvat astfel: rămâne. Părerea mea de dinainte de săptămâna trecută și de acum nu s-a schimbat deloc.
Dani rămâne aici: este doar un alt membru al lotului și sunt fericit că este aici. Decizia este finală, iar rolul lui va fi același pe care urma să-l aibă. Nimeni nu știe cât va juca, nici măcar eu”, a spus Xabi Alonso.
Mijlocașul spaniol are 194 de meciuri în tricoul lui Real Madrid, unde a reușit să marcheze șapte goluri și să ofere 16 pase decisiv.
Dani Ceballos a mai jucat la Arsenal și Real Betis și este cotat la 10 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.