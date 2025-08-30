S-a decis! Xabi Alonso a făcut anunțul chiar înaintea meciului Real Madrid - Mallorca: „Rămâne!”

Lotul lui Real Madrid este plin de vedete, astfel că mai mulți fataliști sunt nemulțumiți de minutele puține de joc pe care le primesc.

Acesta este și cazul lui Dani Ceballos, care nu a jucat atât cât și-ar fi dorit în sezonul trecut și și-a a cerut să plece în această perioadă de vară.

Xabi Alonso a făcut anunțul chiar înaintea meciului Real Madrid - Mallorca: „Rămâne!”

Xabi Alonso a dezvăluit că l-a convins pe mijlocașul spaniol să rămână la Real Madrid, chiar dacă a existat un interes clar din partea lui Marseille.