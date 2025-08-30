S-a decis! Xabi Alonso a făcut anunțul chiar înaintea meciului Real Madrid - Mallorca: „Rămâne!”

S-a decis! Xabi Alonso a făcut anunțul chiar &icirc;naintea meciului Real Madrid - Mallorca: &bdquo;Răm&acirc;ne!&rdquo; La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Xabi Alonso a anunțat că jucătorul de la Real Madrid va rămâne la echipă.

TAGS:
la ligaReal MadridDani CeballosXabi Alonso
Din articol

Lotul lui Real Madrid este plin de vedete, astfel că mai mulți fataliști sunt nemulțumiți de minutele puține de joc pe care le primesc.

Acesta este și cazul lui Dani Ceballos, care nu a jucat atât cât și-ar fi dorit în sezonul trecut și și-a a cerut să plece în această perioadă de vară.

Xabi Alonso a făcut anunțul chiar înaintea meciului Real Madrid - Mallorca: „Rămâne!”

Xabi Alonso a dezvăluit că l-a convins pe mijlocașul spaniol să rămână la Real Madrid, chiar dacă a existat un interes clar din partea lui Marseille.

„Am vorbit cu el zilele trecute și a fost o situație care, în cele din urmă, s-a rezolvat astfel: rămâne. Părerea mea de dinainte de săptămâna trecută și de acum nu s-a schimbat deloc.

Dani rămâne aici: este doar un alt membru al lotului și sunt fericit că este aici. Decizia este finală, iar rolul lui va fi același pe care urma să-l aibă. Nimeni nu știe cât va juca, nici măcar eu”, a spus Xabi Alonso.

Mijlocașul spaniol are 194 de meciuri în tricoul lui Real Madrid, unde a reușit să marcheze șapte goluri și să ofere 16 pase decisiv.

Dani Ceballos a mai jucat la Arsenal și Real Betis și este cotat la 10 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parub&icirc;i, a fost ucis la Liov. A fost &icirc;mpușcat de 5 ori
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid și Atletico Madrid se luptă pentru un jucător căzut &icirc;n dizgrație la Manchester United!
Real Madrid și Atletico Madrid se luptă pentru un jucător căzut în dizgrație la Manchester United!
OUT! A plecat de la Real Madrid după 17 ani și a semnat cu Bayer Leverkusen
OUT! A plecat de la Real Madrid după 17 ani și a semnat cu Bayer Leverkusen
&bdquo;CFR-istul&rdquo; De Zerbi pregătește un transfer nebun la Marseille! Vine direct de la Real Madrid
„CFR-istul” De Zerbi pregătește un transfer nebun la Marseille! Vine direct de la Real Madrid
ULTIMELE STIRI
Unirea Slobozia - U Cluj 0-1! &bdquo;Șepcile Roșii&rdquo; au &icirc;ntrerupt seria de invincibilitate a ialomițenilor
Unirea Slobozia - U Cluj 0-1! „Șepcile Roșii” au întrerupt seria de invincibilitate a ialomițenilor
OUT de la Steaua, rupe porțile la noua echipă: 6 goluri &icirc;n patru meciuri
OUT de la Steaua, rupe porțile la noua echipă: 6 goluri în patru meciuri
Un nou transfer &icirc;n Superliga! Lovitura dată de revelația startului de sezon
Un nou transfer în Superliga! Lovitura dată de revelația startului de sezon
Andrea Mandorlini a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat primul 11! De ce a ținut să &icirc;l felicite pe patronul de la FCSB
Andrea Mandorlini a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat primul 11! De ce a ținut să îl felicite pe patronul de la FCSB
Genoa lui Dan Șucu a băgat frica &icirc;n granzii din Serie A! Avertismentul lui Tudor &icirc;nainte de meciul direct: O nucă tare
Genoa lui Dan Șucu a băgat frica în granzii din Serie A! Avertismentul lui Tudor înainte de meciul direct: "O nucă tare"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

Gigi Becali s-a băgat pe fir , dar Rapid l-a transferat p&acirc;nă la urmă! Cum a ajuns mijlocașul &icirc;n Giulești, pentru 1 milion de euro

Gigi Becali s-a "băgat pe fir", dar Rapid l-a transferat până la urmă! Cum a ajuns mijlocașul în Giulești, pentru 1 milion de euro

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CFR Cluj a rezolvat un super transfer! Fotbalistul cu 151 de meciuri &icirc;n tricoul lui Olympiacos semnează

CFR Cluj a rezolvat un super transfer! Fotbalistul cu 151 de meciuri în tricoul lui Olympiacos semnează

Au apărut cotele pentru c&acirc;știgarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au picat contra lui FCSB și exultă: Vrem să jucăm c&acirc;t mai repede &icirc;mpotriva lor!

Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!"

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!