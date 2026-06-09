* U Cluj se află în grupa echipelor care nu sunt capi de serie, alături de Zilina (Slovacia), Vojodina Novi Sad (Serbia), Aluminij (Slovenia), Derry City (Irlanda) și Vestri (Islanda).

Ardelenii nu vor fi capi de serie la tragerea la sorți care va avea loc pe data de 16 iunie.

La capătul unui sezon 2025-2026 reușit, U Cluj a obținut calificarea în Europa League, competiție continentală în care va avea încă din primul tur preliminar o misiune infernală!

Jovo Lukic, din nou titular la naționala Bosniei înainte de Campionatul Mondial!

Cu Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, din nou titular, naționala Bosniei a remizat într-un amical cu Panama jucat în SUA, 1-1 înaintea turneului final al Campionatului Mondial.

Golgheterul din Superligă a fost schimbat în minutul 62, când scorul final era deja stabilit.

Marcaseră Nikola Katic (23), respectiv Jiovany Ramos (45).

Titlul de golgheter în Superliga și convocarea la Cupa Mondială i-au adus și o cotă de piață pe măsură lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj.

Lăsat să plece gratis de la Universitatea Craiova, după un sezon în care a marcat doar două goluri în 31 de meciuri, Jovo Lukic a arătat total diferit la U Cluj: a înscris nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile, a câștigat titlul de golgheter în Superliga și a fost convocat la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială.

Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.

Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.