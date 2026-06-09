OFICIAL U Cluj, misiune INFERNALĂ în primul tur din Europa League! Toți adversarii posibili și când are loc tragerea la sorți

U Cluj, misiune INFERNALĂ în primul tur din Europa League! Toți adversarii posibili și când are loc tragerea la sorți Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii au reușit un sezon 2025-2026 foarte bun.

TAGS:
U ClujEuropa LeagueferencvarosQarabagSheriff TiraspolDinamo KievHajduk SplitTSKA Sofia
Din articol

La capătul unui sezon 2025-2026 reușit, U Cluj a obținut calificarea în Europa League, competiție continentală în care va avea încă din primul tur preliminar o misiune infernală!

Ardelenii nu vor fi capi de serie la tragerea la sorți care va avea loc pe data de 16 iunie.

Posibilii adversari ai lui U Cluj în EL

Ferencvaros Budapesta (Ungaria)

Qarabag (Azerbaidjan)

Sheriff Tiraspol (Moldova)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Hajduk Split (Croația)

ȚSKA Sofia (Bulgaria)

* U Cluj se află în grupa echipelor care nu sunt capi de serie, alături de Zilina (Slovacia), Vojodina Novi Sad (Serbia), Aluminij (Slovenia), Derry City (Irlanda) și Vestri (Islanda).

Jovo Lukic, din nou titular la naționala Bosniei înainte de Campionatul Mondial!

Cu Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, din nou titular, naționala Bosniei a remizat într-un amical cu Panama jucat în SUA, 1-1 înaintea turneului final al Campionatului Mondial.

Golgheterul din Superligă a fost schimbat în minutul 62, când scorul final era deja stabilit.

Marcaseră Nikola Katic (23), respectiv Jiovany Ramos (45).

Titlul de golgheter în Superliga și convocarea la Cupa Mondială i-au adus și o cotă de piață pe măsură lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj.

Lăsat să plece gratis de la Universitatea Craiova, după un sezon în care a marcat doar două goluri în 31 de meciuri, Jovo Lukic a arătat total diferit la U Cluj: a înscris nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile, a câștigat titlul de golgheter în Superliga și a fost convocat la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială.

Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.

Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile
ARTICOLE PE SUBIECT
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
ULTIMELE STIRI
Echipa campioană dintr-un sat cu doar 94 de locuitori!
Echipa campioană dintr-un sat cu doar 94 de locuitori!
Kopic, dispărut: „Se ascunde“. Dezvăluire bizară despre fostul dinamovist
Kopic, dispărut: „Se ascunde“. Dezvăluire bizară despre fostul dinamovist
Bianca Andreescu impresionează, dar neplăcut: a pierdut în timp-record și va ajunge pe un loc neverosimil în clasament
Bianca Andreescu impresionează, dar neplăcut: a pierdut în timp-record și va ajunge pe un loc neverosimil în clasament
O piațetă din centrul Timișoarei, transformată în teren de baschet
O piațetă din centrul Timișoarei, transformată în teren de baschet
Premieră absolută la Campionatul Mondial: ce s-ar putea întâmpla în timpul meciurilor
Premieră absolută la Campionatul Mondial: ce s-ar putea întâmpla în timpul meciurilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Antrenor pentru CFR Cluj! Pe cine ar fi ales Ioan Varga

Antrenor pentru CFR Cluj! Pe cine ar fi ales Ioan Varga

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon



Recomandarile redactiei
Kopic, dispărut: „Se ascunde“. Dezvăluire bizară despre fostul dinamovist
Kopic, dispărut: „Se ascunde“. Dezvăluire bizară despre fostul dinamovist
Echipa campioană dintr-un sat cu doar 94 de locuitori!
Echipa campioană dintr-un sat cu doar 94 de locuitori!
Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională
Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
Dinamo a anunțat 5 plecări dintr-un foc! Fotbaliștii care părăsesc ”haita”
Dinamo a anunțat 5 plecări dintr-un foc! Fotbaliștii care părăsesc ”haita”
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției  
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri 
CITESTE SI
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

stirileprotv Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!