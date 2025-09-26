FCSB și-a găsit „colacul de salvare“ pentru sezonul ratat care se prefigurează pe plan intern. Acesta se numește Europa League.

Problema e că, în ciuda calificării în grupă, plus victoriei cu Go Ahead Eagles (Olanda), rămâne adevărul dureros în cazul campioanei României. Vorbim despre faptul că, până în acest moment, această echipă a „reușit“ să piardă 8 din 20 de meciuri disputate în toate competițiile. Procentajul înfrângerilor, de 40%, e înfiorător. Și demonstrează problemele de la un club unde patronul decide tot, inclusiv schimbările din timpul meciurilor, însă atunci când lucrurile nu merg, vrea să dea vina pe alții.

În acest context, în ultimele săptămâni, analiștii l-au tot arătat cu degetul pe Becali din cauza crizei în care a intrat FCSB. Lucru care l-a nemulțumit profund pe latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali: „Eu stăpânesc!“

Victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, i-a oferit lui Becali prilejul unei „reglări de conturi“. Pentru că, după finalul partidei, el a avut o răbufnire, la Prima Sport. Concret, omul de afaceri și-a pus la punct criticii, spunând că, la FCSB, anomalia dictaturii patronului e, de fapt, o chestiune normală.

„Nu mai am 33 de ani, 42 de ani, am aproape 70! Puţin respect! Ia omul campionatul doi ani la rând, nu există în Europa decât FCSB la ora asta în Europa League. Fac ce fac... aaa, păi stai, domnule, că Becali distruge, Becali a nenorocit. Nu e aşa, n-am nenorocit. Dacă o las eu, se întâmplă ca la Rapid cu Copos în Divizia B, ca Dinamo în insolvenţă, ca toate, Bacău şi Timişoara, care au fost echipe mari. Singura care a rămas, a rămas că a avut stăpân. Eu aşa m-am obişnuit, aşa m-a crescut tata, nu mă va schimba nimeni. Banii mei, comand pe ei. Aşa fac eu“, și-a început tirada patronul roș-albaștrilor.

„La fotbal, oricine poate să cunoască“

Întrebat dacă tot la fel face și la spitalul pe care îl deține, în sensul că le spune medicilor cum să-și trateze pacienții, Gigi Becali s-a aprins și mai mult.

„Cum adică? Mă fac doctor? Acolo e altceva! Este o meserie la care trebuie să ai studii. La fotbal, a avut Mourinho studii? La fotbal oricine poate să cunoască. Eu fac ce fac pe banii mei şi aşa a ieşit treaba. Eu nu dau bani la fotbal dacă hotărăşte altcineva. Dacă aş avea miliarde ca în Anglia şi ca ăia de la PSG... dar aici nu pot, că nu am miliarde. Anul trecut, am luat campionatul cu patru etape înainte de final. Cum să distrugă Becali? Stăpânul are grijă de oi; dacă nu are grijă, vine lupul şi ciobanul fuge. Stăpânul se zbate pentru fiecare oaie! Voi aveţi altă filosofie, democratică; la mine e altceva, cu stăpânire. Eu stăpânesc, eu comand şi joacă fotbalul pe care trebuie să îl joci!“, a adăugat Becali.

