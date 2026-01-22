Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, croații s-au impus cu 4 -1 și au înregistrat toate cele trei puncte.



Daniel Bîrligea, OUT după Dinamo Zagreb - FCSB. Ce s-a întâmplat



Unicul gol marcat de gruparea roș-albastră a fost înscris de Daniel Bîrligea, în minutul 42, din pasa lui Juri Cisotti (VEZI AICI cum a înscris atacantul campioanei).



În minutul 24 însă, Bîrligea a primit cartonașul galben în urma unui fault. Iar în acest context, fotbalistul va lipsi de la ultimul duel al roș-albaștrilor din grupa unică, cu Fenerbahce, de joia viitoare (29 ianuarie, 22:00).



Bîrligea mai încasase un ”galben” cu Bologna, în a treia etapă din Europa League (1-2).



Echipele de start în Dinamo Zagreb - FCSB

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima - Crețu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam.



Antrenor: Elias Charalambous



Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo.

Rezerve: Nevistic (P) - Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, Varela, Vidovic, Villar.



Antrenor: Mario Kovacevic

