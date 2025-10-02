Înaintea duelului, pagina oficială de Facebook a roș-albaștrilor a publicat imagini de la antrenamentul oficial. Printre fotografii a apărut și o surpriză!
Este vorba despre tânărul portar Matei Popa, fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB și fost goalkeeper al naționalei României.
Matei Popa s-a antrenat alături de FCSB, înainte de meciul cu Young Boys Berna
Alături de Ștefan Târnovanu, Lukas Zima și Mihai Udrea, Matei Popa a participat la ședința de pregătire condusă de staff-ul lui Elias Charalambous.
Născut în 2007, goalkeeperul vine din academia clubului și evoluează în prezent la echipa U18, dar figurează și pe lista LPF pentru acest sezon de SuperLigă. A ales numărul 13 și se pregătește să facă pasul spre debutul la prima echipă.
Tatăl său a fost decorat de Traian Băsescu!
Tatăl său, Marius Popa, are 210 meciuri în Liga 1, a debutat în 2000 și a fost în lotul României la Euro 2008.
În același an a fost decorat de președintele Traian Băsescu cu „Meritul Sportiv” clasa a III-a. A jucat pentru FC Bihor, FC Național, Poli Timișoara, Pandurii și CFR Cluj, iar din 2017 face parte din staff-ul tehnic al FCSB.