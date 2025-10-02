Înaintea duelului, pagina oficială de Facebook a roș-albaștrilor a publicat imagini de la antrenamentul oficial. Printre fotografii a apărut și o surpriză!



Este vorba despre tânărul portar Matei Popa, fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB și fost goalkeeper al naționalei României.



Matei Popa s-a antrenat alături de FCSB, înainte de meciul cu Young Boys Berna



Alături de Ștefan Târnovanu, Lukas Zima și Mihai Udrea, Matei Popa a participat la ședința de pregătire condusă de staff-ul lui Elias Charalambous.

