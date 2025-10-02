După victoria din prima etapă de Europa League, scor 1-0 cu olandezii de la Go Ahead Eagles, FCSB urmărește un nou succes cu Young Boys, echipa care a dominat fotbalul din Elveția în ultimii ani.



Înainte de meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a anunțat că își pune speranțele în Denis Alibec, cel care a reușit un ”assist” în meciul cu Go Ahead Eagles.



Gigi Becali merge pe mâna lui Denis Alibec



De când s-a transferat la FCSB, Alibec a evoluat în șapte partide pentru echipa sa, fiind indisponibil o scurtă perioadă de timp și din cauza unei accidentări.



”Eu cred că a venit și vremea lui Alibec, adică așa cred. A fost bine meciul trecut și cred că vine vremea să marcheze.



Să vedem, va intra Bîrligea, dar poate nu o repriza, depinde cât rezistă Denis. Eu merg la meciuri când am o siguranță, când am așa un feeling că voi câștiga sigur. Acum nu am asta”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



FCSB - Young Boys | Echipe probabile



Conform spuselor patronului FCSB, echipa campioană ar putea arăta în felul următor:



FCSB: Târnovanu - Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec



Târnovanu - Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec Young Boys: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males, Gigovic, Fernandes, Monteiro - Fassnacht, Bedia



FCSB vine după o victorie de moral în campionat împotriva Oțelului, scor 1-0, competiție unde nu mai câștigase din luna Iulie. În acest moment, “roș-albaștri” ocupă poziția a 11a, cu 10 puncte.

