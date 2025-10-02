Într-o conferință de presă susținută joi, mijlocașul de 22 de ani a vorbit fără ocolișuri și a dezvăluit ținta sa supremă pentru acest sezon: câștigarea unui trofeu cu "câinii".



Considerat unul dintre cei mai în formă jucători din lotul lui Zeljko Kopic, Cîrjan își asumă pe deplin rolul de lider și vrea ca sezonul actual să fie cel al consacrării sale în tricoul alb-roșu.



"Îmi doresc să fie anul meu, să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo. Știu ce responsabilitate am pentru că sunt căpitanul echipei. Îmi doresc să trag echipa după mine, să arăt din ce în ce mai bine și îmi doresc să câștig un trofeu cu Dinamo anul acesta", a transmis Cîrjan.

Cîrjan, cu gândul doar la Dinamo



Mai mult, decarul dinamovist a ținut să le transmită un mesaj suporterilor, asigurându-i că, în prezent, nu se gândește la un transfer în străinătate.



"Gândul meu în acest moment este doar la Dinamo. Nu mă gândesc la o plecare. Îmi doresc să câștig ceva cu Dinamo și după poate o să mă gândesc la o plecare. Dar în momentul ăsta îmi doresc să câștig multe titluri cu Dinamo", a adăugat el.



Pentru Dinamo urmează duelul din deplasare cu Unirea Slobozia, programat pentru data de 03 octombrie 2025, la ora 20:30. "Câinii" ocupă în momentul de față locul cinci în clasament, în timp ce Slobozia se află pe șase.

