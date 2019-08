"Suntem mici, radeati cand ziceam!" Primele explicatii ale lui Hagi dupa eliminarea din Europa! "Sa fim realisti, am gresit o repriza, asta ne-a scos din Europa!"

Viitorul a pierdut cu 5-7 la general dubla cu Gent si a parasit UEFA Europa League.

Gabi Iancu a reusit dubla la Ovidiu. Ambele sale goluri au venit din penalty, iar dupa ce scorul s-a facut 2-1, Viitorul a inceput sa spere la o revenire spectaculoasa, pentru ca mai avea nevoie de doar 2 goluri pentru calificare.

Totusi, jucatorii lui Gheorghe Hagi nu au reusit minunea, iar meciul s-a incheiat 2-1.

Dupa aceasta victorie amara, Gica Hagi a explicat ca o singura repriza jucata gresit i-a scos pe el si elevii sai din Europa. Mai mult, Regele a explicat ca echipa sa este inca tanara si ca nu poate sa faca minuni dintr-o data, pentru ca fotbalul din Romania nu este la nivelul celui din vestul Europei.

"Trebuie sa fim realisti, la o analiza la cald, am gresit o repriza si asta ne-a scos din Europa. Au un fotbal foarte dezvoltat, foarte bun. Analizam, invatam, pentru a vedea ce mai avem de invatat, ce mai avem de facut, am intalnit un club foarte bun, in Belgia sunt echipe foarte organizate, produc jucatori, au bugete foarte mari si atunci cred eu ca prima repriza din meciul din Belgia a facut diferenta.

Am incercat, dar a fost foarte greu. Atacantii ar fi trebuit sa atace mai mult poarta. Nu am produs destule ocazii, ca atacantii sa fie periculosi. Sper sa devenim mai buni. Oricum, i-am felicitat in vestiar. in prima repriza nu am fost cum mi-as fi dorit, repriza a doua a fost mai buna.

Suntem tineri, suntem mici inca. Radeati cand ziceam. Nu pot sa fac minuni dintr-o data, sa fim competitivi in Europa. Ne dorim, vrem, dar nu este usor. in anumite situatii, realitatea arata ca trebuie sa ne dezvoltam. Suntem departe de ei, trebuie sa construim, sa fie cluburile finantate cum trebuie, pentru a deveni competitivi. in ceea ce ma priveste, o sa fac tot ce tine de mine sa fie mai bine pentru fotbalul romanesc.

Dupa Revolutie ne-am dus in jos la toate capitolele si e pacat. Suntem departe de echipele din vestul Europei, trebuie sa facem lucrurile cum trebuie ca sa ajungem din nou la acelasi nivel. stiti ca eu zic direct ce cred, trebuie sa ne unim si sa facem ce trebuie in sport. Trebuie sa crezi ca poti deveni cel mai bun, dar nu poti sa razbesti singur. Poate unii ma vor critica, dar avem nevoie de bugetele pe care le au altii. Trebuie sa investim in copii, in tineri, altfel nu vom avea vreo sansa", a spus Gica Hagi dupa meci.