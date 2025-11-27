FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, însă au urmat trei eșecuri consecutive: 0-2 împotriva lui Young Boys, 1-2 contra celor de Bologna și 1-3 contra lui FC Basel. Campioana României se află pe locul 31, cu 3 puncte, iar un nou eșec ar reduce semnificativ șansele la o clasare în primele 24.

Olaru, Bîrligea și Miculescu, în pericol de suspendare înainte de Steaua Roșie Belgrad - FCSB



La duelul de la Belgrad, FCSB are trei jucători esențiali în pericol de suspendare: Darius Olaru, Daniel Bîrligea și David Miculescu.



Toți cei trei au câte două cartonașe galbene în acest sezon de Europa League, iar în cazul în care vor fi avertizați și la Belgrad vor rata duelul cu Feyenoord, de la București, programat pe 11 decembrie.



Olaru, Bîrligea și Miculescu sunt anunțați titulari de patronul Gigi Becali pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad.

Primul 11 probabil al lui FCSB: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

