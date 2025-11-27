Dacă roș-albaștrii sunt datori fanilor e și pentru că trei jucători exponențiali ai trecutului apropiat au ieșit din formă și nu se mai ridică la nivelul așteptărilor, criticați public de patron și cu un randament departe de cel maxim. Joi, într-o atmosferă incendiară, Siyabonga Ngezana (28 de ani), Adrian Șut (26 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani) au în față un adversar de cinci stele și 90 de minute care pot răsturna un sezon întreg.

Ngezana, între gafe și umbrele lui Dawa și Duarte

Cazul stoperului sud-african e unul aproape imposibil de explicat. Fundașul central sigur, rapid și impozant s-a transformat într-o umbra. O scădere vizibilă care a fost pusă de Gigi Becali și Mihai Stoica pe seama vieții extrasportive neprofesioniste.

Ngezana are pe conștiință puncte importante pierdute în acest sezon, a gafat lamentabil cu Rapid sau FC Basel, e într-un regres accentuat de atitudinea pe care o are față de club și se află într-o perioadă care-i poate decide viitorul la echipa care a vut încredere în el și i-a oferit întâia experiență a carierei în fotbalul european.

Titular incontestabil până acum în lipsa soluțiilor, "Sia" a pierdut încrederea patronului și a președintelui Consiliului de Administrație. Iar situația se va schimba în timp scurt din trei motive: plecarea la Cupa Africii, revenirea lui Dawa după o accidentare de lungă durată și așteptatul transfer al lui Andre Duarte, programat pentru pauza de mercato din iarnă.

Este, probabil, fotbalistul de la FCSB aflat sub cea mai mare presiune la Belgrad. Una dublată de numele lui Marko Arnautovic, liderul Stelei Roșii pe care va trebui să-l țină în frâu alături de Graovac.

Șut are nevoie de varianta europeană

Nu departe de Ngezana se poziționează Adrian Șut. Aflat printre artizanii performanțelor de anul trecut, a "reușit" cumva să-și piardă statutul de om de încredere al lui Gigi Becali, iar evoluțiile dezamăgitoare l-au făcut să prindă din ce în ce mai puține minute în meciurile cu miză. Era imposibil de gândit, stagiunea trecută, o partidă decisivă fără prezența lui Șut pe teren timp de 90 de minute, dar lucrurile au luat o întorsătură nedorită.

În grupa de Europa League, Șut a rămas pe bancă în fața lui Young Boys, a prins câte 45 de minute cu Bologna și Basel și, de fiecare dată, s-a aflat pe lista fotbaliștilor certați în spațiul public de către Gigi Becali. Are ultimul meci ca integralist pe 1 noiembrie (2-0 cu U Cluj), a privit de pe bancă partida cu Hermannstadt (3-3) și a jucat doar o repriză cu Petrolul (1-1), cea în care echipa a încasat golul egalizator și a scăpat printre degete două puncte importante în lupta pentru play-off.

Șut e anunțat titular în infernul de la Belgrad și va face cuplu de mijlocași centrali, cel mai probabil, cu Mihai Lixandru. Și trebuie să le reamintească fanilor, lui Becali și coechipierilor că poate accesa acea variantă europeană puternică, dinamică și inspirată care i-a format cota.

Bîrligea și meciul reabilitării

Pentru vârful în vârstă de 25 de ani transferat de la CFR Cluj situația e, poate, la fel de complicată. Bîrligea a marcat ultima dată pentru FCSB pe 26 octombrie, acum o lună, interval în care a provocat o serie de evenimente necaracteristice. Pe fondul nereușitelor, cu un gol anulat la Sibiu, s-a ales cu o eliminare stupidă care a declanșat furia și răzbunarea financiară a patronului, apoi l-a enervat pe Mihai Stoica prin modul ostentativ în care l-a imitat, alături de Mihăilă, pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia.

Sibiul a rămas în spate, Bîrligea și-a ispășit suspendarea, dar o discuție Becali-impresar legată de clauza de reziliere a readus "cazul" pe masă, patronul anunțând că e gata să se despartă de atacantul său în cazul unei oferte decente.

Fără Alibec, lăsat acasă din cauza unei accidentări, Bîrligea are toate șansele să fie integralist contra Stelei Roșii Belgrad. Și știe rețeta pentru a ieși de pe lista clienților lui Becali: gol, goluri sau o evoluție în nota obișnuită europeană, cu efort maximal și multe bătălii câștigate cu stoperii adverși.

