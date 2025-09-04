Primul meci este programat pe 25 septembrie, când roș-albaștrii se vor duela cu Go Ahead Eagles. Ulterior, roș-albaștrii se vor mai duela cu Young Boys Berna, Bologna, FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Steaua Roșie a pus în vânzare biletele pentru meciul cu FCSB

Partida de pe Stadionul ”Rajko Mitic” se va disputa la data de 27 noiembrie 2025, însă sârbii au pus deja în vânzare biletele.

Cele mai ieftine bilete sunt la cele două peluze, unde prețul unui bilet este de aproximativ 51 de lei (1,200.00 dinari sârbești).

La tribuna est, un bilet costă 2,200.00 dinari sârbești, adică aproximativ 95 de lei, în timp la tribuna vest, un tichet costă 113 lei.

La VIP, în tribuna ”Sinisa Mihajlovic”, prețul unui tichet este de 347 de lei.

Programul complet al lui FCSB în Europa League