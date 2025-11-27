La un contraatac pornit de Darius Olaru, Tebo Ucena a încercat să îl oprească pe căpitanul roș-albaștrilor din cursa către poartă, dar l-a lovit cu cotul în figură pe jucătorul de la FCSB.

Reacția sârbilor după eliminarea lui Tebo Uchenna

Fără să stea pe gânduri, centralul francez Jerome Brisard a scos direct cartonașul roșu pe care i l-a arătat fotbalistului de la Steaua Roșie.

Sârbii au catalogat acest moment drept un ”dezastru” pentru echipa lui Vladan Milojevic.

”Dezastru! Uchenna primește cartonaș roșu direct! Fundașul lui Red Star a fost ultimul apărător care l-a faultat pe Olaru, iar arbitrul Jerome Brisard l-a trimis la vestiare”, au scris sârbii de la Blic.

