Revenirea mult așteptată a cuplului de fundași centrali Joyskim Dawa - Siyabonga Ngezana părea să se transforme într-un dezastru similar celui cu Lyon, din martie 2025 (0-4). Croații au lovit fulgerător pe stadionul Maksimir, profitând de ezitările defensivei roș-albastre. Monsef Bakrar a deschis scorul rapid, în minutul 7, câștigând duelul aerian cu fundașii campioanei României și înscriind cu o lovitură de cap. Coșmarul s-a adâncit patru minute mai târziu, când Dion Beljo a primit o pasă de la Arber Hoxha și a plasat balonul cu calm în dreapta portarului, ducând scorul la 2-0.



Târnovanu și Bîrligea refuză scenariul negru



Deși pericolul unui nou eșec drastic plutea plutea în aer, Ștefan Târnovanu a ținut-o pe FCSB în joc. Portarul a avut o intervenție superbă în minutul 24, blocând un șut periculos trimis de Hoxha spre mijlocul porții.



Semnalul revenirii a fost dat pe finalul reprizei. În minutul 42, Daniel Bîrligea a primit o pasă bună și nu a iertat, trimițând un șut direct în colțul drept de jos al porții. Reușita sa schimbă un pic datele problemei față de meciul cu Lyon (când scorul la pauză era 0-2, duelul încheindu-se 0-4), oferind campioanei României șanse reale pentru o revenire spectaculoasă în partea a doua.



Roș-albaștrii au mai avut oportunități, David Miculescu a expediat un șut peste transversală din interiorul careului, în timp ce Ngezana și-a încercat și el norocul cu un șut de la distanță, dar fără precizie. Vezi AICI cele mai importante faze ale meciului.

