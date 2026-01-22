FCSB s-a duelat cu Dinamo Zagreb în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Europa League pe ”Maksimir”.
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League
În minutul șapte al meciului, Niko Galesic a centrat din flancul drept către Monsef Bakrar, care i-a luat fața lui Joyskim Dawa, ”înțepenit” efectiv de acțiunea croaților, și l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu o lovitură galantă de cap.
Foto: Captură TV
La doar patru minute de la prima reușită, apărarea lui FCSB a fost din nou pusă la punct. Arber Hoxha i-a scos lui Dion Beljko Drena, care a dublat avantajul.
Foto: Captură TV
În debutul meciului de la Zagreb, apărarea lui FCSB a fost orbită de atacurile fulgerătoare ale croaților, care au reușit să fructifice cu ușurință fazele periculoase create.
Echipele de start în Dinamo Zagreb - FCSB
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
Rezerve: Udrea, Zima - Crețu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam.
Antrenor: Elias Charalambous
- Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo.
Rezerve: Nevistic (P) - Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, Varela, Vidovic, Villar.
Antrenor: Mario Kovacevic