Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League Europa League
Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb FCSB Europa League
FCSB s-a duelat cu Dinamo Zagreb în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Europa League pe ”Maksimir”.

În minutul șapte al meciului, Niko Galesic a centrat din flancul drept către Monsef Bakrar, care i-a luat fața lui Joyskim Dawa, ”înțepenit” efectiv de acțiunea croaților, și l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu o lovitură galantă de cap.

La doar patru minute de la prima reușită, apărarea lui FCSB a fost din nou pusă la punct. Arber Hoxha i-a scos lui Dion Beljko Drena, care a dublat avantajul.

În debutul meciului de la Zagreb, apărarea lui FCSB a fost orbită de atacurile fulgerătoare ale croaților, care au reușit să fructifice cu ușurință fazele periculoase create.

Echipele de start în Dinamo Zagreb - FCSB

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima - Crețu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam.

Antrenor: Elias Charalambous

  • Dinamo Zagreb (4-2-3-1): Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo.

Rezerve: Nevistic (P) - Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, Varela, Vidovic, Villar.

Antrenor: Mario Kovacevic

