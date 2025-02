A fost „fake win”, cum a zis Răzvan Lucescu? Nu, nu, nu. Am tot respectul pentru Răzvan Lucescu, dar nu cred că are dreptate în această privință. FCSB a reușit să câștige de două ori pe terenul lui PAOK, iar asta nu poate fi întâmplător sau fals. Și nici simplu. PAOK a avut superioritate numerică în primul joc, dar nu a reșit să înscrie nici măcar un gol, iar în al doilea - FCSB a avut avantaj numeric și a reușit să marcheze de două ori în 45 de minute. Ok, calificarea nu este închisă... FCSB trebuie să facă un meci perfect în primul rând din punct de vedere defensiv. Dacă nu ia gol, e calificată. Dacă va reuși să înscrie, cu atât mai bine.

Îi pot bate și a treia oară?

N-ar conta foarte mult. Calificarea, în orice condiții, e considerată o victorie. Oricum au făcut mai mult decât ne așteptam, au ținut steagul sus pentru România. Trebuie apreciați pentru ce au făcut până acum.

„Meciuri câștigate cu apărarea”



În cine ai cea mai mare încredere de la FCSB?

În apărare. Au câștigat meciuri cu apărarea. În trecut, stăteau foarte bine pe atac, dar apărarea nu-și făcea treaba întotdeauna. Anul ăsta, apărarea și-a făcut treaba. Dacă reușești să nu iei gol, poți și înscrie unul sau două goluri, așa cum au făcut în toată campania asta europeană.

Cisotti cum ți se pare?

Deocamdată, ok. Mai are nevoie de acomodare, E destul de dificil când vii de la o echipă mică. Chiar dacă la FCSB nu exiată răbdare, din cauza patronului, trebuie să te impui imediat. Dar orice fotbalist are nevoie de acomodare. El are niște calități care îl recomandă să fie în lotul FCSB-ului. Totuși, evoluțiile lui de până acum nu au fost concludente ca să-mi fac o părere clară.



Un pronostic?

Calificare FCSB, ținând cont de cele două meciuri câștigate în Grecia cu PAOK și de egalul cu Olympiacos. Știu că va fi foarte greu, dar am încredere în echipă.