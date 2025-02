LIVE TEXT pe Sport.ro joi, de la ora 19:45, FCSB are șansa celui mai important rezultat din fotbalul românesc din ultimul deceniu, după optimile de finală jucate în Europa League în sezonul 2012-2013, 1-0 și 1-3 cu Chelsea: calificarea din nou în optimile Europa League după 2-1 în play-off-ul tur din deplasare cu PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

FCSB – PAOK Salonic se joacă joi seara, de la ora 19:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa secundă a play-off-ului de calificare în optimile Europa League, iar UEFA a anunțat numele arbitrului care va oficia la centru: slovenul Matej Jug.

Arbitrul Matej Jug, obișnuit cu echipele românești



Jug a arbitrat de mai multe echipe româneşti în competiţii europene. Slovenul s-a aflat la centru la meciul dintre AS Roma şi CFR 1907 Cluj, câştigat de italieni cu 5-0, pe 5 noiembrie 2020, pe Stadio Olimpico, în grupele Europa League.

Jug a arbitrat şi meciul câştigat de naţionala României cu Liechtenstein, scor 2-0, la Vaduz, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, pe 14 noiembrie 2021.

Un alt succes cu Jug la centru a fost obţinut de Universitatea Craiova, 3-0 cu echipa ucraineană Zaria Lugansk, pe 11 august 2022, în turul al treilea preliminar al Europa Conference League, victorie sinonimă cu calificarea în play-off.

Jug a fost de două ori arbitru de rezervă la meciuri ale României, pe 11 noiembrie 2016, la partida România - Polonia 0-3, din preliminariile Cupei Mondiale 2018, şi pe 9 septembrie 2023, la meciul România - Israel 1-1, din preliminariile EURO 2024.

Gigi Becali a anunțat echipa pentru returul cu PAOK Salonic



A treia partidă din acest sezon, în care FCSB și PAOK Salonic se vor înfrunta, e și cea mai importantă! Pentru că în joc sunt o performanță sportivă uriașă, dar și foarte mulți bani!

Învingătoare în precedentele două dueluri cu campioana Greciei, 1-0 în grupă și 2-1 în turul play-off-ului optimilor, FCSB pornește, în mod clar, ca mare favorită înaintea partidei de joi. Încurajat de ce a arătat echipa sa, în aceste două întâlniri, mai ales în cea de săptămâna trecută, patronul roș-albaștrilor s-a convins: echipa câștigătoare nu se schimbă!

Pornind de aici, latifundiarul din Pipera a anunțat deja că FCSB va alinia echipa pe care a avut-o în teren și joia trecută, pe stadionul „Toumba“, la Salonic.

Ceea ce înseamnă că, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, FCSB va apela la următorul prim ”11” pentru returul cu echipa lui Răzvan Lucescu: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea.

Grecii au făcut-o praf pe FCSB cu două zile înainte de returul cu PAOK: ”Românii i-au furat atât de grav!”



Cu două zile înaintea returului de pe Arena Națională, grecii au lansat un atac fără precedent la adresa ceelor de la FCSB. Jurnalistul gazzetta.gr Dimitris Tsorbatzoglou a scris în cursul zilei de marți despre faptul că echipa din Superliga României a apelat la tactici ”murdare” pentru a o învinge pe ”Toumba Stadium” pe PAOK Salonic.

Tsobatzoglou scrie că echipa lui Răzvan Lucescu trebuie să facă tot posibilul să ”facă dreptate fotbalistică” în meciul retur și să obțină calificarea în optimile Europa League, mai ales că, așa cum tot el dezvăluie, aproximativ 5-6.000 de fani greci vor face deplasarea la București.

”PAOK încă nu realizează cum românii i-au furat atât de grav într-un meci european. Am văzut ce s-a întâmplat cu Taison, am văzut huliganismul de la accidentarea lui Michailidis cauzată de împingerea lui Bîrligea, dar nu am văzut în direct acea lovitură cu sânge rece aplicată lui Samatta după anularea golului.

Nu știu dacă PAOK ar trebui să se gândească, mai ales cu Steaua (n.r. - FCSB), despre cum ar trebui să se descurce cu furăciunile unei echipe ’mizerabile’, mai mult decât prin aspectul tactic și pur fotbalistic. Nu știu... Singurul lucru care trebuie făcut este să fie găsită o cale prin care să se facă dreptate fotbalistică”, a scris jurnalistul Dimitris Tsorbatzoglou.