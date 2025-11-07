Presa din Spania anunță că PSG a pus ochii pe fundașul Eric Garcia (24 de ani) de la FC Barcelona. Apărătorul va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon.



Eric Garcia, pe lista lui PSG



Crescut de FC Barcelona și Manchester City, Eric Garcia a început să se impună după ce Hansi Flick a preluat echipa. În sezonul precedent a evoluat în 29 de meciuri oficiale, iar în actuala stagiune a jucat în toate meciurile disputate de FC Barcelona.



Cu toate acestea, fundașul central se află pe final de contract. Publicația AS scrie că fostul antrenor de pe Camp Nou, Luis Enrique, vrea să profite de această situație. PSG ar putea încerca să semneze un precontract cu Eric Garcia în luna ianuarie, după ce apărătorul va intra în ultimele șase luni de contract.



Acordul dintre Eric Garcia și FC Barcelona expiră pe 30 iunie 2026. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a fundașului a ajuns acum la 25 de milioane de euro.

Are o relație specială cu Luis Enrique

Luis Enrique este antrenorul care i-a oferit lui Eric Garcia șansa debutului în naționala de seniori a Spaniei. S-a întâmplat în 2020, într-un meci disputat împotriva Ucrainei, în Liga Națiunilor. În prezent antrenorul lui PSG, Luis Enrique a fost selecționerul Spaniei între 2019 și 2022.

Oficialii de pe Camp Nou speră să-l convingă pe Eric Garcia să semneze o nouă înțelegere. Discuțiile încă sunt în derulare.

În total, Eric Garcia are la activ 130 de meciuri oficiale în tricoul catalanilor. El a reușit să înscrie și șapte goluri în acest interval.

