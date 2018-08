SCANDAL URIAS in Europa League! Meciul unei posibile adversare a FCSB-ului, investigat de UEFA pentru BLAT la pariuri

UEFA a pornit o investigatie dupa 3 partide din Europa League din acest sezon.

Partida dintre FK Sarajevo si Atalanta este investigata de UEFA in urma scorului neasteptat, 8-0 pentru italieni! UEFA verifica daca nu au existat pariuri suspecte pentru aceasta partida! Atalanta este una dintre cele 8 posibile adversare ale FCSB-ului in play-off-ul Europa League, daca echipa lui Nicolae Dica trece de Hajduk Split.

Atalanta s-a calificat fara nicio emotie, desi in partida tur a fost 2-2 pe terenul italienilor! Atalanta a avut doar 2 suturi pe poarta in meciul tur, insa in partida din Bosnia conducea cu 5-0 inca de la pauza si, pana la final, a avut 10 suturi pe poarta!

Acesta nu este insa singurul meci investigat de catre UEFA - de asemenea, partida dintre Rio Ave si Jagiellonia este suspectat! A fost 4-4 in Portugalia dupa ce in partida tur scorul a fost 1-0 pentru polonezi. Ultimul meci investigat este din primul tur preliminar, intre Luftetari si Ventspils.

UEFA a acordat in acest an cea mai mare suspendare din istorie din cauza blaturilor la pariuri - albanezii de la Skenderbeu nu vor mai putea participa in urmatorii 10 ani in cupele europene dupa ce au fost demonstrate 53 de meciuri aranjate ale clubului!