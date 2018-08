Alibec a luat suporterii din peluza FCSB dupa el! Dezvaluiri senzationale despre el in fata stadionului

Mai multi suporteri stelisti au venit la Giurgiu sa-l sustina pe Alibec.

Denis a jucat 20 de minute la Iasi, etapa trecuta. A inceput pe banca si meciul cu Sepsi. Nu e complet pregatit si Maldarasanu n-a vrut sa riste o accidentare. Alibec a avut parte de un tratament special inca de la incalzire din partea fanilor Astrei. A fost aplaudat, iar mai multi fani veniti special de la Mangalia i-au adus un banner personalizat. Alibec e presedintele de onoare al unei asociatii umanitare din orasul sau natal. Ii sprijina cu bani pe cei mai putin norocosi.

"Am venit de la Mangalia, ne sustinem prietenul. Ii sustinem pe Denis Alibec si Florin Bejan. Am plecat din peluza FCSB-ului si suntem alaturi de Denis. El este presedintele unei asociatii umanitare, e principalul sprijin al nostru. Ne sustine proiectele pentru copii de fiecare data. Ne ajuta cu orice, in campaniile noastre.

E un suflet extraordinar, un baiat foarte bun. Stim cat s-a chinuit mama lui cu el, nu s-a schimbat deloc, e un suflet bun, adevarat, e mereu alaturi de copii. Nu-i place sa faca public nimic, dar face gesturi extraordinare. N-a uitat de unde a plecat. La FCSB a avut un episod mai putin bun. Sunt stelist de cand m-am nascut, dar se intampla lucruri care n-ar trebui sa se intample", a spus unul dintre suporterii veniti la meci special pentru Denis.