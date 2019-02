SANGE la Roma inaintea meciului! 4 oameni au ajuns la spital injunghiati! Scene teribile inainte de Lazio - Sevilla

Un suporter spaniol se lupta pentru viata sa dupa ce a fost injunghiat in centrul Romei.

In total, 4 oameni au ajuns la spital in urma unei confruntari violente, intr-un bar din apropierea Colosseumului. 40 de suporteri au fost implicati in adevarata lupta care a izbucnit intr-un pub!

Inca un spaniol, un britanic si un american au fost de asemenea raniti. Bataia a avut loc in jurul orei 9 si jumatate, in timp ce clientii barului se uitau la meciurile din Champions League.

Camerele de supraveghere din zona au surprins un grup de huligani imbracati in negru si inarmati cu bate, banuiti a fi suporteri de-ai lui Lazio, in timp ce umblau pe strazi in cautarea fanilor veniti de la Sevilla.

Lazio - Sevilla se joaca in aceasta seara in turul saisprezecimilor Europa League.