CFR da prima lovitura din 2019! Pustiul inclus in top 60 MONDIAL vine de la Lazio! Anuntul momentului

CFR l-a luat pe portarul roman inclus de Guardian in top 60 cei mai talentati pusti nascuti in 2000.

Ionut Rus (18 ani) a semnat pe 5 ani cu CFR. Portarul s-a despartit de Lazio si vine la Cluj pentru a le lua locul in viitorii ani lui Jesus Fernandez si Arlauskis. Rus ar putea deveni a doua optiune a lui Conceicao chiar de acum, in cazul in care Arlauskis pleaca. Mai multe echipe sunt interesate de lituanian si CFR-ul asteapta acum faza negocierilor concrete.



Rus a fost inclus de englezii de la Guardian in top 60 cei mai tari pusti din lume nascuti in anul 2000. Ionut s-a antrenat regulat cu prima echipa a lui Lazio in perioada petrecuta la Roma si e vazut drept o mare speranta pentru postul sau.

Inainte sa plece in Italia, Rus a jucat pentru LPS Banatul. Goalkeeperul a fost dorit in 2016 de echipe din Anglia, Olanda si Italia, insa a optat pentru Lazio. "Mi-a placut mult ce mi s-a propus aici, am decis sa refuz celelalte oferte si sa merg pe Olimpico", spunea Rus in ianuarie 2016.