Campioana României se va duela cu Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

Robin van Persie: ”Obiectivul este să mergem în grupe!”

Robin van Persie a reacționat după tragerea la sorți. În afară de FCSB, Feyenoord se va mai întâlni cu Aston Villa, Real Betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, Panathinaikos, Stuttgart.

FCSB pare cel mai accesibil adversar al olandezilor. Robin van Persie susține că, deși grupa este una cu adevărat dificilă, obiectivul principal al lui Feyenood este să ajungă în fazele eliminatorii.

”Greu. Dar bine. Urmează câteva meciuri grozave. Obiectivul este să mergem mai departe. Preferabil direct, altfel prin play-off-uri. Dar este clar că grupa este dificilă”, a spus Robin van Persie în cadrul unei conferințe de presă.

